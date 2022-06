Sprogforsker: Hvad mente min datter med ordet 'random' i dén sætning?

Hvad stiller man op, når man som mor – og sprogforsker – får at vide, at det er lidt random at lægge sig ind på sofaen og se tv, når der kommer veninder på besøg? Det spørger Marianne Rathje om i denne uges sprogklumme.