Det skrev Lise NÃ¸rgaard i Politiken: Â»De kÃ¦re gÃ¦ster vÃ¦ltede sig ind over de kongelige rosenbede, sÃ¥ at plÃ¦nerne hurtigt kom til at ligne pladsen foran Kastrupfortet en sommersÃ¸ndagÂ«

Det skrev Lise Nørgaard i Politiken: »De kære gæster væltede sig ind over de kongelige rosenbede, så at plænerne hurtigt kom til at ligne pladsen foran Kastrupfortet en sommersøndag«

Lise Nørgaard spændte vidt som journalist på Politiken og mestrede alt fra gravejournalistik til underholdende reportage og klummer. Læs to af hendes artikler her – fra en sag om tvangsanbringelse af to børn på Fyn i 1951 og en frokost forud for det kongelige bryllup i Athen i 1964.