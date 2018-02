Dansk forfatter, der erklærede sig selv død i 2001, får flot modtagelse i The New York Times Claus Beck-Nielsen aka. Madame Nielsen blafrer ind til amerikansk ros for romanen 'Den endeløse sommer'.

Dansk litteraturs forvandlingskugle, Claus Beck-Nielsen, bliver modtaget med åbne arme i USA. Under forfatternavnet Madame Nielsen debuterer han på amerikansk med romanen 'Den endeløse sommer', og The New York Times er begejstret for bogen.

Anmelderen Scott Esposito skriver, at nogle romaner er som bly, mens andre flagrer af sted som slør. I stedet for at udfolde komplekse figurer, handler det mere om ubestemmelige størrelser som følelser, temperament, bevægelse og struktur. Ifølge Esposito hører 'Den endeløse sommer' til i den sidste kategori.

Den amerikanske anmelder synes at være helt enig med Politikens Lilian Munk Rösing, der for tre år siden kaldte den danske udgave af romanen for en fortryllende skæbnefortælling, hvor tiden er grundtemaet.

»Vi nedsænkes i 'Den endeløse sommer' på den hvide fynske herregård, hvor 'den spinkle dreng' ligger med 'den mørke runde og bløde pige' i hendes jerneng på det lyserøde pigeværelse, mens den 'aristokratiske lyse nordiske' mor rider hingste og tager sig elskere, hvoriblandt den unge portugisiske kunstner i hat og olivenstøvet jakke bliver hendes skæbne«, skrev Munk Rösing.

Den døde skriver godt

Scott Esposito er helt på det rene med, at personen bag Madame Nielsen er mange ting. Musiker, skuespiller, dramatiker og performancekunstner, ligesom han ved, at Claus Beck-Nielsen i 2001 erklærede sig selv død for derefter at optræde under stribevis af nye navne, og senest altså Madame Nielsen.

Selv om anmelderen på The New York Times noterer sig, at 'Den endeløse sommer' er ret kort og indimellem ujævn, så synes han alligevel, at den ikke bare er værd at læse, men også usædvanlig og skøn.

Ifølge Esposito fremkalder romanen præcis det, som Nielsen i romanen beskriver sådan her: 'Disse kvinder og deres afmægtige mænd er bare den nødvendige støj, der skal til, for at det sublime kan træde frem og sætte sin undtagelsestilstand, kærligheden, det der overgår enhver forstand og får sproget til at slå over i musik, der er uden betydning, uden meddelelse, men bare er'.

'Den endeløse sommer' er allerede oversat til norsk og svensk. Den udkommer også på tysk, fransk og spansk.