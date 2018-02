Forfatter og forlægger: Der er et smerteligt paradoks i dansk kulturpolitik Foucaults 'nye' bog kommer ikke på dansk. Og det skyldes den uhensigtsmæssige regel om, at man på universitetsniveau frit kan kopiere op til 20 procent af en bog. Det griber ind i den fri forlagsdrift, mener forlægger og forfatter Peter Thielst.

I 1984, kort før Michel Foucault døde af aids, udkom bind 2 og 3 af hans stort anlagte ’Seksualitetens historie’: ’Brugen af nydelserne’ om den græske antik samt ’Omsorgen for sig selv’ om den romerske.

Metodebindet ’Viljen til viden’ (bind 1) var udkommet i 1976, og de tre bidrag til en nærmere forståelse af seksualitetens italesættelse og installation foreligger på dansk.

Nu 34 år efter forfatterens død udkommer i Frankrig 4. bind af dette værk: ’Kødets bekendelser’, der omhandler de

første kristne århundreder – ret beset det forløb, der fra starten interesserede Foucault mest, idet han ville gøre op med ’repressionshypotesen’ og vise, at den menneskelige seksualitet altid er fortolket og disciplineret, aldrig fri eller frigjort.

Foucault døde midt i arbejdet med kortlægningen af den tidlige kristendoms bekendelser på kødets og den egensindige lysts vegne, og derfor har det taget sin tid – og en del diskussioner i det litterære bo – at få dette bind rigget til og gjort klar til tryk. Resultatet er blevet et periodebind, der er næsten dobbelt så stort som de foregående: 440 sider i forlaget Gallimards udgave, svarende til ca. 500 sider i det hidtidige danske format.

Som udgiver af Foucault på dansk har jeg fået tilbudt ’Les aveux de la chair’ til oversættelse. Et fristende tilbud, men desværre også så håbløst et projekt, at jeg allerede har takket nej og søgt at forklare situationen. Normalt vil jeg ikke informere vidt og bredt om sådanne beslutninger, men her er der en anstødssten, som bør have offentlighedens bevågenhed – et smerteligt paradoks i dansk kulturpolitik i praksis.

Historien om CopyDan

Vi skal tilbage til den teknologiske udvikling i begyndelsen af 1970’erne. Dengang var de store Rank Xerox-kopimaskiner kommet så meget op i gear og ned i pris, at de hurtigt gjorde deres entré på skoler, gymnasier, universiteter m.v.

Den voldsomme kopieringsaktivitet ude i de ’pædagogiske værksteder’ førte i 1977 til oprettelsen af institutionen CopyDan, der skulle sætte lidt skik på den meget frigjorte omgang med copyright, så den inden for visse rammer både blev legal og kom til at koste noget. De penge, der således blev genereret, skulle fordeles ud til de forfattere, oversættere, illustratorer og forlag, der løbende blev snydt for bogsalg og royalty.

Som sådan har CopyDan været en stor succes, der på den ene side har givet undervisningsinstitutioner, lærere og studerende god samvittighed og på den anden side sikret, at forlag m.fl. har modtaget en smule kompensation. Lidt på samme måde som med de såkaldte bibliotekspenge for offentligt udlån.

Problemet er politisk

Den snilde kopiering er unægtelig kommet for at blive og har allerede fundet nye platforme og sfærer, som det gælder om at tæmme.

Problemet i dag er ikke, at der savnes klare regler, eller at kopieringsvederlaget er for ringe og tilfældigt – knap nok, at den digitale teknik gør det let at snyde og stjæle, hvis det er det, man absolut vil.

Problemet er snarere, at der politisk – nationalt og i EU-regi – stilles flere og flere krav om fri tilgængelighed, som udmøntes i en lovgivning, der reelt indebærer en vis ekspropriation, der griber ind i den fri forlagsdrift og sender flere studierettede titler til tælling, dvs. ud af markedet.