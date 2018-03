Sean Penn går i struben på Donald Trump »Vi har brug for en snigmorder«, skriver Sean Penn og efterlader liden tvivl om, hvem der har været inspiration til den fiktive præsident i skuespillerens debutroman.

I sin debutroman kritiserer den amerikanske skuespiller Sean Penn rimelig åbenlyst Donald Trump.

»Vi er ikke et folk, der har brug for en intervention, vi er en nation, der har brug for en snigmorder. Jeg udfordrer dig, tweet til mig, bitch«, skriver Penns hovedkarakter til bogens fiktive præsident Mr. Landlord.

Og skulle den lille twitterreference efterlade nogen tvivl, skriver Penn også, at Mr. Landlord er blevet valgt, fordi mange russere har stemt på ham, at han bruger alternative fakta, og at han er seksuelt nedladende over for kvinder.

Selv om bogen er ny, er Penns holdning til Donald Trump det langt fra. Under valgkampen i 2016 sagde Penn i et interview, at en stemme på Trump ville være »at masturbere sig til helvede«.

I januar kaldte han ham for »menneskehedens fjende« i Time Magazine.

Den nye roman er en udvidet version af lydbogen 'Bob Honey Who Just Do Stuff', som han indtalte i 2016. Allerede kort tid efter udgivelsen følte han, at han kun havde »kradset i overfladen«, af den historie, han gerne ville fortælle.

Ud over indirekte kritik af Donald Trump forholder bogen sig også til #MeToo-bevægelsen og Black Lives Matter.

Både amerikanske anmeldere og forfatter Salman Rushdie har allerede udtrykt stor begejstring for Sean Penns bog, der udkommer i april.