To nye bøger råber amerikanerne op: Hvordan kunne en mand som Donald Trump blive leder af verdens mægtigste land? 'Den 2. amerikanske borgerkrig' og 'The Common Good' dykker ned i interne konflikter, der raser i Amerika, og forsøger at komme med en diagnose.

FOR ABONNENTER Det amerikanske præsidentvalg 2016 er et af dem, man næppe glemmer. Det var chokerende, forbløffende og på enhver måde et politisk jordskælv. Hvordan var det kommet dertil – hvad var forklaringen? Det har der siden valget været utallige analyser og artikler om, men det politiske chok var så voldsomt, at debatten om årsagen og dets betydning givetvis vil fortsætte mange år endnu. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind