Sådan skriver du en bestseller: Genrelitteratur og biografier sælger Spændingsromaner og biografier fylder mest på New York Times' bestsellerliste, viser forskning.

Der findes ikke en enkelt opskrift på at skrive en bestseller. Men der er genrer, hvor sandsynligheden for at ende på bestsellerlisten hos New York Times er større.

Stor bliver den dog aldrig.

Af de 100.000 nye bøger - fiktion og faglitteratur - der årligt udkommer i USA, er det under 500, der nogensinde kommer til at optræde på listen, skriver Pacific Standard.

Men nu har forskere fra Northeastern University i Boston analyseret, hvad der så kendetegner de bøger og forfattere, der har været på bestsellerlisten i perioden 2008-2016.

Der skal være et plot

Når det gælder fiktion, kan læserne bedst lide genrer som spænding eller kærlighed. Og det skal helst være plotdrevet. Den mest populære fiktionsgenre er spændingsromaner/krimier. Almindelige skønlitterære romaner har langt sværere ved at nå listen.

Indenfor faglitteratur er det biografier og erindringer, der sælger bedst.

Kigger man på kønsfordelingen er der, ifølge forskerne, ligelig fordeling på bestsellerlisten, når det gælder fiktion. Derimod er faglitteratur domineret af mænd.

Undersøgelsen viser også, at fiktionsforfattere oftere vender tilbage til bestsellerlisten end forfattere af nonfiktion, der typisk kun laver en enkelt storsælger. Ikke mindst bestsellerforfattere med serier vender tilbage flere gange.

Det skal gå hurtigt

Og går man og håber på, at den bog, man har udgivet, men som ikke rigtig solgte, pludselig bliver opdaget af det store publikum, er undersøgelsen nedslående læsning. Har man skrevet fiktion, skal romanen gerne på listen to til fem uger efter udgivelsen. Kun få udgivelser er længere tid om det. Men det hjælper, hvis romanen senere bliver lavet til et filmhit.

Nonfiktion har lidt bedre tid - de fleste når bestsellerlisten indenfor 15 uger efter udgivelsen.

Og jo flere bøger, man har skrevet, jo sværere er det at nå listen første gang, viser undersøgelsen ifølge Pacific Standard.

De fleste bestsellerforfattere siden 2008 er braget igennem allerede med deres første bog, mens det er ret få forfattere, der først ender på bestsellerlisten med deres tredje eller en senere udgivelse.