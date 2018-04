Hans største kampfortælling siden 'Ringenes Herre': Ny og endegyldigt sidste bog fra Tolkien udkommer i år 'Gondolins fald' er redigeret af 'Ringenes Herre'-forfatterens søn.

Tolkien-elskere over hele verden kan godt glæde sig til august.

Der udkommer historien om den smukke og mystiske by Gondolin, som ødelægges af mørke kræfter, nemlig.

Bogen er skrevet af ingen ringere end 'Ringenes Herre'-forfatteren J.R.R. Tolkien, mens han lå på hospitalet i kølvandet på 'Slaget ved Somme' under Første Verdenskrig.

Historien blev dog aldrig udgivet, og forfatteren døde i 1973.

Den nye udgave af 'Gondolins fald' er dog blevet redigeret af Tolkiens 93-årige søn Christopher Tolkien, skriver The Guardian.

Sidste udgivelse

'Gondolins fald' er ikke den første Tolkien-bog, der er udkommet efter den britiske forfatters død.

Sidste år blev 'Beren og Lúthien' udgivet.

Også den var bearbejdet af Tolkiens søn, og manden bag illustrationerne var - ligesom denne gang - den berømte 'Hobbitten'- og 'Ringenes Herre'-illustrator Alan Lee.

Christopher Tolkien understreger dog, at bogen er den sidste, han er involveret i.

Ifølge forfatteren bag den store Tolkien-biografi 'Tolkien and the Great War', John Garth, er 'Gondolins fald' Tolkiens »største kampfortælling ud over 'Ringenes Herre'«.