Er litteraturen til grin? Mick Øgendahl som vært viser DR's frygt for at virke elitære

Medmindre du siden august har været i koma eller på jagt i Sibirien med en af Willerslev-brødrene, har du opdaget det. Manden, der byggede en ubåd, har i nogle uger forklaret sig i retten, og 25. april bliver der afsagt dom.

Tror retten på hans skiftende forklaringer, og tror vi alle sammen på, at der snart kommer en bog om sagen? Den første bog nåede både at udkomme og blive trukket tilbage igen, før retssagen var begyndt. Forfatter og forlag mærkede modstanden. De var for tidligt ude.

Men interessen er der. Enhver mediechef ved, hvad der sker, når sagen omtales på nettet. Selvfølgelig kommer der en bog, formentlig flere. Selv udlandet følger sagen tæt.

Nogle medier har sendt egne folk til København for at dække noget af retssagen. Andre har kontaktet lokale folk for at få historien om ubådskaptajnen og den unge, svenske journalist Kim Wall. Historien indeholder gyserens og krimiens uhyggeligste elementer. Den er så grum, at mange det ene øjeblik ønsker at se væk og det næste ikke kan lade være med at læse videre.

Hvem vælger medierne til at fortælle sådan en historie? Nej, det er nok ikke yngste praktikant på kriminalredaktionen.

I London valgte BBC at henvende sig til Lone Theils, journalist og forfatter af krimihistorierne om journalisten Nora Sand. Det amerikanske magasin The New Yorker henvendte sig til Anne Mette Lundtofte, journalist og forfatter, der med sin bog om filmselskabet Zentropa lagde meget af grunden til den senere danske #MeToo-dækning. I København valgte Weekendavisen at lade forfatteren og forlagsredaktøren Simon Pasternak følge sagen. Pasternak har skrevet krimier sammen med Christian Dorph og har i eget navn har skrevet romanen ’Dødszoner’. Romanen fortæller om modbydelige overgreb mod civilbefolkningen i Hviderusland i 1943.

Her på avisen er retssagen blevet fulgt af Frank Hvilsom, som sidste år fik Advokatrådets pris for at formidle kompliceret retsstof, og på Information har Cavling-vinderen Morten Frich ført pennen. På Danmarks Radio har de haft jurist og journalist Trine Maria Ilsøe på sagen, så DR ved godt, hvornår der skal fagfolk til.

Medmindre det handler om litteratur og tv.

Bare for sjov

Fra 9. maj præsenterer DR seks kendte, danske forfattere. H.C. Andersen, Tove Ditlevsen, Johannes V. Jensen, Herman Bang, Karen Blixen og Dan Turèll. Værten på programmet bliver forfatteren og litteraten ... nej, det er bare for sjov. Det bliver selvfølgelig standupkomikeren Mick Øgendahl.

’Øgendahl og de store forfattere’ hedder programmet, hvor værten vil undersøge, hvem de seks forfattere egentlig var, og hvorfor netop de blev berømte. Hvad DR mener med, hvem forfatterne egentlig var, fremgår ikke af præsentationen, men det fremgår, hvorfor de har valgt Mick Øgendahl.

DR forklarer det sådan her:

»Op mod en tredjedel af danskerne læser sjældent bøger. For at give dem en vært at spejle sig i har DR 1 valgt Mick Øgendahl, som er i samme situation. Han ville egentlig gerne læse flere bøger, men der er altid en undskyldning for ikke at gøre det«.