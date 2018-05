Professor og primat Therese Bohman skriver sært og ondt og sjovt om små og store katastrofer i en svensk kunstprofessors midaldrende lorteliv.

Det er jo det rene Houellebecq. Den ensomme, midaldrende akademiker, der sidder og onanerer bag computerskærmen, mens verden går af lave og de studerende defilerer forbi med faste kroppe og håbløse ph.d.-afhandlinger.

Karolina Andersson er professor og primat, kynisk bevidst om forholdet mellem udseende, magt og markedsværdi. Som her, hvor hun gør sig klar, inden hun skal feste med kulturredaktionen på den avis, hun freelancer for:











»Hun var blevet grim (...). Hun ville få brug for meget sminke og måske nogle smykker, der kunne aflede opmærksomheden fra, hvordan hun i virkeligheden så ud«.

I Bohmans roman gemmer sig i øvrigt en skøn lille kunsthistorisk gyser om forførelse og akademisk svig

Andre gange indtager hun scenen i flagrende trenchcoat og høje hæle, nyder at »spille kvinden, der ubekymret går ud og får en drink med kulturchefen«.

Og lidt mere end det! Atter andre gange bruger hun sin professionelle status til at liste sin hånd ind under en ph.d.-studerendes skjorte og indsnuse duften af ungdom. Medmindre altså det er Adonis med den slappe forskning, der indsnuser – og udnytter – duften af magt?

Heltinden i Therese Bohmans tredje og muntert kyniske roman ’Aftenland’ er single, cirka midtvejs, glad for papvin og plaget af tilbagevendende mareridt om skibskatastrofer, jordskælv og almen undergang. Hun er som kunsthistoriker optaget af manierisme, renæssancens sidste fase, af sidste faser i det hele taget, disse sene voldsomme udladninger i kunsten såvel som i tilværelsen.

»Måske er der mere end senkapitalisme på spil, plejede hun at tænke, måske er det kapitalismens manieristiske fase, og måske gælder det ikke kun kapitalismen«, reflekterer hun og noterer sig en »krampagtighed og skinger tone« i den politiske debat – på både venstre- og højrefløj. Så fik svenskerne lige den.

Ensomhed og kynisme

Professor Andersson er altså, som mændene hos franske Michel Houellebecq, optaget af den vestlige civilisations måske sidste krampetrækninger.

Men nu er Karolina Andersson også kvinde, hvilket – alle (svenske) kønsteorier til trods – tilfører undergangsstemningen en ekstra biologisk dimension. For nok befinder hun sig et mageligt sted i sin ganske succesrige karriere, alligevel piner hun sig selv med udsigten til at ende som en biologisk »fiasko«.

»Hvad skulle al den feministiske kamp egentlig tjene til, tænkte hun, mens hun gik forbi Riddarhuset på vej mod Gamla Stan, så længe biologien var den samme?«.

Man ved aldrig, hvornår Therese Bohmans romanfigur spiller teater for sig selv og for verden. Hvornår kynismen er et værn, hvornår den (kritiske) selvanalyse er æggende satire, en måde at holde sig selv i gang på, hvornår de pludselige erkendelser af mistrivsel er udtryk for en tragisk grundkondition – eller bare udslag af dårligt vejr.

Eller om den »lykke«, hun nærmer sig, når hun i ensomhed perfektionerer kogningen af den daglige tomatsovs, er ynkværdig eller præcis det modsatte. I hvert fald, ordet ’sammensat’ er slet ikke dækkende for beskrivelsen af Karolina Andersson. Det er derfor, hun er så forvirrende og forvirrende skæg.

Inde i Therese Bohmans roman gemmer sig i øvrigt en skøn lille kunsthistorisk gyser om forførelse og akademisk svig, en slibrig sag, som involverer den unge Adonis og truer med at ødelægge professorens karriere. Ved romanens udgang lader det dog til, at Karolina har fundet en ond og frydefuld løsning.

Det kan godt være, at fertiliteten og lugten af ungdom er på retur og de studerende tager røven på hende, men ligesom den ene stilart afløser den anden, er hun måske ved at forme sig selv i en helt ny epokes billede. Ikke at dette billede nødvendigvis er skønt.