Olga Ravns oversættelse af moderne mesterværk fanger flot ensomheden og den afsvedne tristesse, der er bagsiden af al solskinnet Joan Didions beskrivelser af en falleret skuespillerindes liv i 1960’ernes Hollywood er en barsk eksistentiel rejse mod nulpunktet.

Somme tider, sådan cirka midt på dagen, skinner solen i Los Angeles unaturligt skarpt. Himlen er kunstigt blå, som om farven er malet på, palmerne står bomstille i varmen, og folk stresser apatiske omkring, som om de venter, at atombomben kan ramme, hvad øjeblik det skal være, mens de forsøger at ligne nogen fra en film. I sådanne øjeblikke er det ikke svært at forstå, hvorfor den franske filosof Jean Baudrillard, lamslået over mødet med den amerikanske storby, skrev, at man måtte forstå virkeligheden gennem filmkunsten, fordi filmens celluloidstrimler syntes mere virkelige end virkeligheden selv.

’Intet gælder’ er ikke en let bog at læse, ikke fordi den er svær, men fordi det er hård kost

Joan Didion: Intet gælder Oversat fra engelsk af Olga Ravn. Gyldendal, 208 sider, 200 kroner.

I Joan Didions moderne amerikanske mesterværk, ’Intet gælder’, som første gang udkom i 1970 under titlen ’Play It As It Lays’ og først nu udkommer på dansk, driver romanens hovedkarakter, Maria, søvngængeragtigt rundt i 1960’ernes Hollywood. Hun har mistet alt: Hendes ægteskab er ovre, hendes lille datter er institutionaliseret med en psykiatrisk diagnose, og hendes skuespilkarriere har aldrig rigtig taget fart. Til gengæld har hun et pillemisbrug og en evne til at forsvinde ud af virkeligheden, når verden bliver for barsk.

Selv om romanen er relativt kort, når man med Maria omkring både en abort, et selvmord og en sorg, der føles hjemløs og derfor kun kan aflastes af lange køreture på motorvejene i og omkring Los Angeles. Der er god overensstemmelse mellem romanens indhold og dens opbygning, som består af små korte kapitler med luft imellem, så man gispende kan få vejret mellem de glimtvise mareridt med Maria i fortællingens førersæde.

Digteren Olga Ravn står for den danske oversættelse, og hendes sprog fanger flot ensomheden og den afsvedne tristesse, der er bagsiden af al solskinnet, som når Maria er på vej ud for at få foretaget en illegal abort og bemærker, at »Det stillestående og sprøde ved luften lod til at frarøve alting dets perspektiv«. At nogle af udtrykkene fra filmbranchen er lidt upræcist oversat, er ikke så afgørende. Til gengæld ærgrer jeg mig over, at det ikke er lykkedes at oversætte romanens titel, ’Play It As It Lays’, en formidabel titel, der både går på hasardspil og på det mere eksistentielle i at ’spille den hånd’, man er blevet tildelt.

Titlen er det eksistentialistiske udgangspunkt for Maria, som har mistet sin fortid (hendes forældre er døde, og hendes fødeby er bogstaveligt talt forsvundet) og står uden nogen klar fremtid. Hun har reelt intet, og det er de kort, hun må spille med, også da hun opdager, at hendes mand, Carter, har indledt et forhold til hendes bedste veninde, Helene, for som hun siger: »Jeg ved noget, som Carter aldrig har vidst, eller Helene, eller måske jer. Jeg ved, hvad ’intet’ betyder, og alligevel fortsætter jeg spillet«. Spillemetaforikken er helt central for forståelsen af, hvem Maria er, men den danske titel understreger alene intetheden.

’Intet gælder’ er ikke en let bog at læse, ikke fordi den er svær, men fordi det er hård kost. Alligevel gør bogen indtryk både intellektuelt og følelsesmæssigt; den tilbyder et skarpt og uforglemmeligt portræt af et land, et sted, en tid og en menneskelig tilstand nær nulpunktet. Det er meget at få ud af intethed.