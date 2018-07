Ny bog om Trump på vej: Watergate-journalist vil afsløre »det rystende liv« i Det Hvide Hus Bob Woodward var i 1970'erne med til at afdække Watergate-skandalen, der førte til præsident Nixons fald. 11. september udkommer hans bog 'Frygt' om Donald Trumps tid i det ovale kontor.

Endnu en udgivelse bliver nu tilføjet rækken af bøger om USA's præsident, Donald Trump.

Denne gang er det USA's måske mest kendte graverjournalist Bob Woodward, der er har sat sig til tasterne.

Som undersøgende reporter for Washington Post afdækkede Bob Woodward i samarbejde med kollegaen Carl Bernstein i 1970'erne den såkaldte Watergate-skandale. Journalisterne afslørede bestikkelser, hemmelige aflytninger og politisk sabotage, og sagen førte til, at den republikanske præsident Richard Nixon i 1974 gik af, da han stod overfor en rigsretssag.

Om Donald Trump bliver udsat for samme kritiske behandling af den nu 75-årige Woodward, får verden at se 11. september, når bogen 'Fear - Trump in the White House' - på dansk 'Frygt - Trump i Det Hvide Hus - ifølge The Washington Post udkommer. Woodward arbejder den dag i dag stadig for The Washington Post, hvor han er assisterende redaktør.

Ifølge forlaget Simon & Schusters reklame for bogen afslører den garvede journalist »med hidtil uset detaljerigdom det rystende liv i Donald Trumps Hvide Hus, og om præcis hvordan han træffer beslutninger om store inden- og udenrigspolitiske emner«.

Bogen bygger efter sigende på hundredvis af timers interviews med førstehåndskilder, mødenotater, dagbogsnotater, filer og dokumenter.

Titlen 'Frygt' er ifølge The Washington Post inspireret af et interview fra 2016, hvor Donald Trump svarer på spørgsmål fra netop Bob Woodward og avisens politiske reporter Robert Costa. Adspurgt om, hvorvidt Trump er enig med sin forgænger Barack Obama, der tidligere har sagt, at »ægte magt vil sige, at du kan få, hvad du vil have uden at udøve vold«, svarer Trump:

»Tja, jeg synes, der er en vis sandhed i det. Ægte magt får man gennem respekt«, for at tilføje:

»Ægte magt er, jeg har ikke engang lyst til at bruge det ord, frygt«.

I kølvandet på 'Bål og brand'

Bogen 'Frygt - Trump i Det Hvide Hus' er »det mest præcise og gennemborende portræt af en siddende præsident, der nogensinde er udgivet i de første regeringsår«, siger Jonathan Karp, chef for forlaget Simon & Schuster, til Washington Post.

Det første portræt af den siddende præsident er Watergate-journalistens bog dog langtfra.

I januar rev amerikanere journalisten Michael Wolffs bog 'Fire and Fury' - på dansk 'Bål og brand' - ned af hylderne hos fysiske og elektroniske boghandlere. I den første uge på markedet blev der solgt 700.000 eksemplarer og yderligere bestilt 1,4 million eksemplarer af bogen, hvori ansatte tæt på Donald Trump rejser tvivl om hans egnethed som præsident.

I kølvandet herpå fulgte i april bogen 'A higher loyalty', hvor den tidligere FBI-direktør James Comey beskriver sit anstrengte samarbejde med den amerikanske præsident. I bogen sammenligner han blandt andet Donald Trump med en »mafiaboss«.