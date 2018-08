Øst og vest mødes: Ukendt udenlandsdansker har fået internationale priser for sin novelledebut Kira Dreyer Messell er en af de danske forfattere, der har fået opmærksomhed i udlandet, men ikke herhjemme. Hendes noveller tager Blixen og Andersen med til Asien.

Der er i vor tid en stor interesse for artsoverskridelser. Menneskets art har vist sig problematisk, den må overskride sig selv.

Alle Kira Dreyers Messells debutnoveller kredser om artsoverskridelser, hybrider: En tommeliden-mandsling, en levende dukke, en abepige, en fuglekvinde, en havfrue, en kvinde med klov, en panter-elsker, en fødende død, en gudinde.

Kira Dreyer Messell: Skibbruden – ogandre fortællinger om udødelighed. Forlaget Spring, 196 sider, 248 kr.

Den i akademiske kredse toneangivende franske filosof Gilles Deleuze taler (med en fordanskning af hans begreb) om »blivelser«: dyreblivelse, kvindeblivelse, og som sådan kunne man også betragte mange af novellernes metamorfoser: fugleblivelse, fiskeblivelse, abeblivelse.

Kira Dreyers Messell Foto: Forlaget Spring

Messell er opvokset i Danmark og bor nu i Berlin, men har boet i Asien i mange år. Som der står i bagsideteksten, blander hendes noveller »østens legender med vestens eventyr«.

Første novelle handler eksempelvis om en nybagt mor med det asiatiske navn Aisha, gift med danskklingende Kristian, og blander malaysiske jordemodermyter med sagnet om Tommeliden i en skiftinge-historie, der på én gang er lidt af en gyser og en skildring af en mors ambivalente følelser over for sin nyfødte.

Titelnovellen, ’Skibbruden’, er en havfrue-historie, som foregår i Malaysia og til forskel fra Andersens eventyr ikke fortælles fra havfruens perspektiv, men af den mand, der længes efter at forsvinde ud i havet og genforenes med sin elskede, forsvundne lille havfrue.

Hermed bliver novellens titel også et ordspil, den elskede havfrue er bruden, »skib-bruden«, og set i det lys synes titlen, igen med en (køns)omvending at spille på en berømt Karen Blixen-titel, ’Skibsdrengens fortælling’.

Novellens fiske-blivelse gennemspilles ikke bare i plottet, men også mere lokalt og metaforisk: I starten hedder det om jeg-fortælleren, at han gisper »som en dum fisk«, og om den skibbrudne kvinde, at hun sidder sammenkrøllet om sig selv, »lukket som en musling«.

I novellen ’Ler’ er krydsningen mellem øst og vest på spil på flere planer: Jeg-fortælleren Clarissa (kaldet Riss, »tysk for en revne eller flænge«) er tysk arkæolog, men på forskningstur til Kina, hvor hun er adopteret fra.

Meget modvilligt (den vrantne modvilje er fint indfanget i fortællerstemmens tone) lader hun sig vise rundt blandt de kinesiske terrakotta-krigere, fuld af længsel efter de græske marmorstatuer, som drog hende til hendes fag.

Men sandelig om hun ikke falder for en etbenet lerfigur, en standhaftig tinsoldat, der også er mærket af en »revne«, et »Riss«. Den vrantne jeg-fortæller er ikke bare en hybrid mellem øst og vest, men også mellem dyr og menneske, hun omtaler sig selv som en »kvinde med klov«. Hun deler med andre af novellernes personer den lidenskabelige dragning mod en anden art: Kvinden drages mod terrakotta-krigeren, manden drages mod havfruen, og i novellen ’Jagt’ drages en dyrekonservator mod den smukke og ikke helt døde panter, en kunde vil have ham til at udstoppe.

Flere af novellerne har i engelske versioner høstet anerkendelse og ligefrem internationale priser. Og det forstår man godt, for de lægger sig på linjen fra Karen Blixens fantastiske fortællinger, som også en Peter Høeg for nogle årtier siden gjorde det

Mest fascineret er jeg nok af novellen ’Krakelering’, hvor jeg-fortælleren er en burmesisk marionetdukke, der hænger i en butik og pludselig føler sig set og værdsat af en lille dreng.

I tilbageblik får vi historien om hans dramatiske sceneliv og ulykkelige forelskelse i den skønne dukkedronning. Det er Pinocchio og Heinrich von Kleists marionet-essay blandet op med Myanmar og Nirvana. Der er noget fascinerende og særegent ved Messells hybrider af menneske og dyr, menneske og dukke, øst og vest.