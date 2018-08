Adolphsens nye bog ender som kuldsejlet konceptlitteratur Autofiktion og konceptkunst kolliderer i Peter Adolphsens værk ’Jeg kan ikke huske’, som måske er forfatterskabets dårligste

Det er ikke kun i tv-seriernes verden, at der findes spin-offs. Peter Adolphsens nye – skuffende – bog er et spin-off på den amerikanske digter Joe Brainards ’I remember’ og den danske ditto Martin Larsens ’Hvis jeg var kunstner’,to konceptuelle bøger, hvor tricket i begge tilfælde er, at alle tekster skal starte med den linje, som titlerne indikerer.

Adolphsens bog hedder ’Jeg kan ikke huske’, og derfor starter alle afsnit sådan i bogen: »Jeg kan ikke huske om Novi Sad ligger ved Donau eller Sava eller en helt tredje flod. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg ville vide det«. Eller, helt kort: »Jeg kan ikke huske opskriften på bechamelsovs«.

Peter Adolphsen: Jeg kan ikke huske. Gyldendal, 200 sider, 199,95 kr.

Komikken er naturligvis afgørende her, og her fungerer den lille gimmick med at indsætte et ’ikke’ i sætningen ’Jeg kan huske’ glimrende. Det er i sig selv morsomt, især fordi det også leger med det paradoks, at jeget i bogen faktisk godt kan huske det, han starter med at erklære, han ikke kan huske.

Problemet er altså ikke så meget, at bogen ikke er sjov, selv om: så sjov er den heller ikke. Problemet er overhovedet heller ikke, at værket er en spin-off, en litterær pastiche, det må litteratur jo hellere end gerne være og er det ofte også, ikke mindst er Peter Adolphsens eget forfatterskab i vid udstrækning bygget på denne praksis, for eksempel hans bog ’En million historier’, som var dybt inspireret af Raymond Queneaus Oulipo-kombinatoriske klassiker med intet mindre end hundred tusind milliarder digte!

Nej, problemet med ’Jeg kan ikke huske’ drejer sig for mig at se om den æstetiske smagsdom, der ligger til grund for værket. Altså ikke læserens, men forfatterens smagsdom.

For et sådant konceptuelt værk handler ikke kun om at generere sætninger og sekvenser, der fungerer på egen hånd. Det handler i lige så høj grad, hvis ikke mere, om at indsætte de skrevne sætninger i den rette sammenhæng, det er et spørgsmål om komposition, om rytme, musik. At foretage de rette (fra)valg, beslutninger simpelthen. Der skal nemlig ikke meget til, så vakler selve konstruktionen og grundlaget for denne type bøger. Der er ikke råd til (særlig mange) fejltagelser, mislyde – heller ikke selv om man fejrer og hylder og selvbevidst erklærer sig som tilhænger af fejl, af det mislykkede eller mislydende. Og her tåler ’Jeg kan ikke huske’ ikke helt sammenligning med Joe Brainards eller Martin Larsens værker.

Politisk analyse? Poesi?

Her er således slutningen på en tekst i Adolphsens bog, et minde om et ungdomsophold i Córdoba: »Jeg lærte ikke arabisk på La Islámica, men jeg fandt da ud af at, uagtet de enkelte konkrete menneskers umådelige gæstfrihed og generelle venlighed, så er den arabiske og muslimske verden et gigantisk clusterfuck på cirka alle planer, og alt lortet stammer jo fra kvindernes manglende frihed. Det går jo heller ikke pissegodt i Indien og andre steder, hvor kvinderne og kærligheder ikke er bare sådan okay fri?«.

Hvad skal det egentlig forestille? Politisk analyse? Poesi? Andre passager er simpelthen bare dårlige, irriterende: »Dødsangst er the name of my game, hypokondri min foretrukne modus operandi«. En passage om, at han ikke kan printe, fordi han ikke kan huske koden, slutter: »Ergo: fucked«.