6 hjerter: Stjerneforfatteren Daniel Kehlmanns nye historiske roman er mesterlig Med sin nye roman om Trediveårskrigen læner Daniel Kehlmann sig fortsat op ad litteraturens gamle mestre. ’Tyll’ er en bedrift, som næsten kun Fanden kunne have fundet på.

Fra 1618 til 1648 – ca. 100 år efter Martin Luther slog sine 95 teser op på døren til slotskirken i Wittenberg – udspillede der sig i Europa, mellem protestantiske fyrstedømmer og katolske kongeriger, en lang række blodige magtkampe, der siden er kommet til at gå under betegnelsen Trediveårskrigen.

Daniel Kehlmann: Tyll Oversat af Anneli Høier og Per Øhrgaard. Lindhardt og Ringhof, 320 sider, 299 kroner. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

I denne periode forsvandt godt en tredjedel af den tyske befolkning i røgen fra de glohede kanoner, og overalt blev fattigfolk terroriseret, udsultet eller bragt til slagmarkerne i en grad, så der næppe findes et historisk fortilfælde.

»Verdenshistorien er«, skrev Friedrich Schiller senere i et digt, »verdens dommedag«. Men det var ikke Gud, som ville afsige den sidste dom over menneskeheden. Det var kun menneskene selv, mente han. Den tyske nationaldigter, dramatiker og historiker opdagede nemlig i Trediveårskrigen et princip, som blev ved med at ryste ham: Magten ønsker sig kun mere magt. Godt nok handlede krigen først og fremmest om territorier, men under det hele lå en endnu større kamp – den om tro, sprog og verdensopfattelser.

Hængt og brændt

I Daniel Kehlmanns nye historiske roman ’Tyll’ udfoldes hele dette scenarie af kirke- og kongekampe, fornuft, myter og overtro så mesterligt, at man kun langsomt opdager, hvad der er årsagen til romanens både absurde og virtuose tilfældighedsspil.

I denne førmoderne verden er bogtrykkerkunsten nemlig kun lige begyndt at sætte gang i den vidensdeling, som både konger og kirker vidste var farlig for dem selv. Folkenes sprog ville pludselig kunne konkurrere med de lærdes latin, og oplysningen af den menige mand ville gøre det umuligt at undertrykke folk som før.

Dette er en af de klare årsager til, at man i Kehlmanns roman ser torturbødler og jesuitterpræster slå ned på alt det, som bare havde den mindste ugudelige glans over sig. Det går blandt andet ud over hovedpersonen Tylls far, mølleren Claus Ulenspiegel, der både bliver hængt og brændt for at stå bag landsbyens hekseri. Det eneste, han har gjort, er at snuse til nogle temmelig uvidenskabelige medicinbøger.

De magtfuldes modbillede

Til at begynde med vil man egentlig helst tro, at dette er en roman om gøgleren, hofnarren og spøgefuglen Tyll Ulenspiegel, der blot synes at være løst baseret på folkemyternes Till Uglspil.

Men hurtigt viser det sig, at Kehlmann kun bruger denne lystige figur til at transportere læseren fra markedspladser og landsbyliv gennem slagmarker og op til hoflivets højere gemakker, samtidig med at han bruger fiktionen til at tegne en række stærkt mindeværdige og fuldkommen barokke billeder af historiske personer som Sveriges kong Gustav Adolf og den endnu mere latterlige Frederik V af Pfalz.

Det er tydeligt, at Kehlmann her har hentet en stor del af sin inspiration fra klassiske værker som Cervantes’ ’Don Quixote’, Nikolaj Gogols ’Døde sjæle’ og Thomas Manns ’Felix Krull’ til at skabe en episodisk eller pikaresk roman, der med sin komik og kynisme forsøger at skabe et modbillede til de magtfuldkomnes stivnede manerer og verdensforståelse.