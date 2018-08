Tyske Daniel Kehlmanns lille kortroman er et klogt stykke gyserfantastik Samtidig med kæmperomanen ’Tyll’ er Daniel Kehlmanns fuldblodsgyser på små 96 sider udkommet på dansk.

Umiddelbart ser det ud som en historie, man har hørt før.

Hovedpersonen i Daniel Kehlmanns nye kortroman ’Du skulle være gået’ er en midaldrende, mandlig manuskriptforfatter, der lider af skriveblokade.

Boganmeldelse









Daniel Kehlmann: Du skulle være gået Oversat af Anneli Høier. Forlaget Lindhardt og Ringhof, 96 sider, 149 kr. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Han har længe haft svært ved at komme i gang med efterfølgeren til sin store kassesucces, en komediefilm med titlen ’Min allerbedste veninde’. Og for endelig at få ro til arbejdet har han og konen samt deres fireårige pige lejet en stor, rummelig hytte højt oppe i bjergene, formentlig et sted i Alperne, et lille stykke væk fra den øvrige civilisation.

Selv om det er juletid, er der ingen fred at hente her. Faktisk går der ikke ret lang tid, før noget lader til at være galt: Vejen op til huset er en farefuld, snørklet sti, man knap nok kan komme ned ad. Lokalbefolkningen opfører sig mystisk, og der er ingen mobildækning i nærheden af hytten. Og så er sætningerne, som den navnløse manuskriptforfatter er begyndt at nedfælde i sin notesbog, nærmest det rene punktumløse sludder. Og hvis ikke det var nok, skændes han og konen konstant over betydningsløse sager.

Hurtigt, men sikkert forvandler Kehlmann et nærmest realistisk ægteskabsdrama til noget fremmed og mareridtsagtigt. Der begynder at ske mærkelige ting med rummene og objekterne i huset. Måleinstrumenterne virker pludselig ikke længere, og ude på gangen forsvinder et maleri sporløst, selv om det hang der dagen før. Imens bliver skænderierne mellem manden og konen voldsommere og voldsommere.

Kehlmanns stil har altid været ganske ligefrem og sprogligt kun let tilpasset til handlingerne i hans bøger. I ’Du skulle være gået’ er der så ganske lidt tekstligt omsvøb, at man forbløffes over, hvordan han på bare 96 sider formår at omdanne en så tryg verden til et så urovækkende gysersted. Til sidst opløses næsten al tid og rum, mens manuskriptforfatteren ser ud til at blive sin egen dobbeltgænger.

Kehlmann lykkes selvfølgelig med dette, fordi han kender gysergenrens konventioner. Hovedpersonens drømmeverden og virkelighed forenes her, så han til sidst knap kender forskel på realitet og fiktion.

Det, som er nært og idyllisk, forvandles pludselig til et skummelt, angstfremkaldende sted, hvor både hytten og hovedpersonens indre rum ender med at være helt kaotiske og usammenhængende.

Noget af det, som virker bedst ved Kehlmanns trolddomsprosa, er den tvivl og usikkerhed, som den efterlader læseren i. Meget af bogen er åben for fortolkning, og særligt afslutningen rummer flere antydninger: Er denne tekst egentlig skrevet af førstehåndsfortælleren?

Hvem er den person, der beretter her? Er han af kød og blod?

Forfatteren har ganske vist nogle få steder en tendens til at blive overtydelig i sit billedsprog. Et eksempel:

»Vi (manden, konen og barnet, red.) vandrede tavse og i trykket stemning. Den tykke, klamme tåge ville ikke lette, græsset så ud, som om det ingen farve havde, og den tyngende stilhed forlod os ikke et sekund«. Her kunne han fordelagtigt have sløjfet en af sætningerne eller i det mindste nogle af de unødvendige tillægsord som »klamme« og »tyngende«. Betydningen ville uanset hvad nok komme frem. Men dette er skønhedsfejl.

Hvis man skulle sige det helt kort, har Kehlmann komponeret et klogt stykke gyserfantastik, en labyrint af en kortroman, hvor det langtfra er sikkert, at der er nogen vej ud. Hvem ved. Måske går der stadig en fortabt person rundt i huset på toppen af Kehlmanns trolddomsbjerg?