Anmelderne er vildt uenige: Carsten Jensens 'Kældermennesker' får stjerner fra helt nede i kulkælderen til top Med ’Kældermennesker’ får Carsten Jensen ros for sine skriveevner, mens der er ris til Jensens egen populisme.

Det bliver næppe med sin nye bog, Carsten Jensen får konverteret sine kritikere til at knuselske ham. De danske anmeldere er i hvert fald enige om, at den 66-årige forfatter i ’Kældermennesker’ fortsætter sit togt mod alle de mennesker, fællesskaber og udviklinger, han i årevis har tordnet imod. Om det er godt eller skidt, er anmelderne til gengæld uenige om.

Øverst i det kor, som er begejstret for Jensens prædiken, ligger Information. Her roser Peter Nielsen særligt, at det på – for Jensen uhørt korte – 160 sider lykkes at levere »blændende samtidsanalyser«, som er »lidt af en åbenbaring«.

»Her viser han (Jensen, red.), at han ikke bare behersker det korte format, han træder også her tydeligt frem som den åbne og nysgerrige tænker, han kan være. Som en stor tænker i det lille format«, skriver Information.

Ligeledes positive er Kristeligt Dagblad, som roser, hvor velskrevet ’Kældermennesker’ er, selv om Carsten Jensens holdninger langtfra er nyskabende.

»Der er ikke et synspunkt i denne bog, som enhver med en Facebook-konto ikke er stødt på mange gange før. Forskellen er, at det er virkelig godt skrevet«, skriver Jes Fabricius Møller.

Med sin hyldest til den lille mand og foragten for magthaverne ligner Carsten Jensen de populister, som han kritiserer Jes Fabricius Møller i Kristeligt Dagblad

Han kvitterer med fem stjerner, men påpeger også, at Carsten Jensen selv bringer benzin til det populistiske bål:

»Med sin hyldest til den lille mand og foragten for magthaverne ligner Carsten Jensen de populister, som han kritiserer«.

Det er netop Carsten Jensens egen form for populisme, som sender Berlingske over i modsatte grøft i forhold til Information og Kristeligt Dagblad.

Anmelder Mikkel Andersson spørger retorisk, om Carsten Jensen stadig lever i 1995, fordi ’Kældermennesker’ giver indblik i en gammeldags mentalitet, hvor der var plads til store mængder flygtninge, og velfærdsstaten var for lille. Berlingske giver to stjerner, selv om der nikkes anerkendende af, hvor velskrivende Carsten Jensen er.

»Men al velskrevenhed i verden kan ikke redde en bog, der mest af alt demonstrerer, at Jensen som politisk debattør ikke har meget andet at byde på end den demagogi, forstået som fremførelse af letkøbte, usaglige argumenter og tomme løfter, han beredvilligt tilskriver sine politiske modstandere«, skriver de.

Så resterer kun anmeldelsen i midten, og den har Politiken selvfølgelig. Marcus Rubin giver fire hjerter. Trods bogens tykkelse er den »tung og lang at komme igennem«, men undervejs er der »masser af tankevækkende gods og betragtninger«. Og så aftvinger det respekt, at Carsten Jensen »holder fast i sine idealer«, selv om »han i dag nærmest virker som en slags verdensfjern idealist«.