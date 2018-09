Anmelder: Åh, sikken fryd at læse en roman skrevet af en kvinde om en mand, der kalder sig ’jeg’ Roman om en islænding, der rejser til et krigshærget land for at hænge sig, er et stærkt bud på vinderen af Nordisk Råds litteraturpris.

Åh, sikken fryd at læse en roman skrevet af en kvinde om en mand, der kalder sig ’jeg’. Fra første side udsender den et signal om, at nu kommer der ikke igen en af de 50 nuancer af autofiktion, men et produkt af en forfatters fantasi, ikke bare af hendes fortid.

Romanens første del, der foregår hjemme i Island, lyder ganske vist ret meget som nutidens andre fortællinger om de nordiske krusninger i privatlivet. Jonas er skilt. Det er længe siden, han og konen gled fra hinanden og passede hver sit. Hun nåede dog at fortælle ham, at deres datter ikke er hans. Det er otte år, fem måneder og elleve dage siden, han har lagt armene omkring en kvinde. Det er ved at være tid til at begå selvmord.

Boganmeldelse









Auður Ava Ólafsdóttir: Ar. Roman. Oversat af Erik Skyum-Nielsen. Batzer & Co., 252 sider, 300 kroner.

Jonas vil ikke udsætte datteren, som han stadig regner for sin, selv om hun ikke er det, for den belastning at finde ham død. Han beslutter derfor at rejse væk for at begå den definitive dåd under fremmede himmelstrøg. I bagagen medbringer han en boremaskine for at være sikker på at kunne få sat en skrue i loftet til formålet. Og så begynder en forrygende beretning om, hvordan et liv kan starte forfra i dødens dal.

For Jonas kommer til et ubestemt land, hvor en ubestemt krig, vor tids værste, har hærget. Der er en enlig bygning blandt ruinerne, kaldet Hotel Silence, som Jonas kan flytte ind i med samt sin boremaskine for at få gjort det af med sig selv.

Det er længe siden, jeg har læst noget, der kommer så tæt på Samuel Becketts ingenmandsland, hvor vagabonden altid kan se de lyse sider i mørket

En ensom mand i receptionen anviser ham et brugbart værelse. Mandens søster med en femårig dreng dukker også op. Jonas vil nødig udsætte denne unge kvinde for det, han ville skåne sin datter derhjemme for, så han må finde frem til en dag, hun ikke er på vagt. Altså må handlingen udsættes.

I den uforudsete ventetid kommer der hurtigt andre jobs at bruge boremaskinen til. Der er jo en del at reparere i sådan en krigshærget bule. Jonas viser sig også at være god til at rense rør og sætte fliser op. Hotelmanden skaffer ham et sted at spise. Ubestemmelig mad, måske en due fundet på gaden, men føde, som egentlig smager.

Skønt Jonas insisterer på, at han ikke er håndværker, kun handymand, er der brug for hans indsats, blandt andet fordi der ikke er andre til at udføre den. Snart er han i gang med at lappe og klistre på et hus, hvor syv kvinder vil flytte ind. Man kommer langt med en boremaskine og en rulle sort tape.

At finde humoren i gruen

Det er en grundregel, at folk ikke fortæller ret meget af, hvad de har været ude for under krigen, specielt kvinderne, for de har stort set alle været ude for det samme. »Alle sagde, at modparten havde dræbt kvinder og uskyldige børn, og viste billeder af ofrene. Alle sagde, at de ikke havde andet valg end at forsvare sig«.

Selv har Jonas ar på sjælen af sit forliste ægteskab. I krigslandet møder han mere håndgribelige ar, for eksempel på den lille dreng, der har et ar i panden, fordi han blev bidt af en rotte, en nat de sov på et jordstampet gulv i en kælder under flugten. Jonas’ omsorgsgen bliver vakt.

»I dødens land haster det af en eller anden grund ikke nær så meget med at dø«. For hver dag i krigens land kommer der mere liv i den mand, som i det fredelige hjemland var dødsens. Den 60-årige Auður Ólafsdóttir behersker en prosa, der fører læserne direkte ned til eksistensens grundpiller.

Det er længe siden, jeg har læst noget, der – stærkt hjulpet på vej af Erik Skyum-Nielsens førsteklasses dansk – kommer så tæt på Samuel Becketts ingenmandsland, hvor vagabonden altid kan se de lyse sider i mørket. Og finde humoren midt i gruen. En dansk slægtning er Peter Seebergs prosa.

’Ar’ er nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris. Det må blive et godt år. For vinder Auður Ólafsdóttirs ’Ar’ ikke prisen, bliver det en endnu bedre bog, der får den, hvis der er retfærdighed til.