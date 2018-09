Skidespændende hvalfangersejlads med mord om bord ’Nordhavet’ er ikke for sarte sjæle. Alle kropsvæsker er i bølgegang på Ian McGuires færd op til Grønland.

Den irske læge Patrick Sumner er forhutlet, forsumpet og fordrukken. Ganske uden relevant arbejde på grund af en blakket baggrund ude i Indien. Vi er i 1859, hvor solen stadigvæk ikke går ned over det britiske imperium, og de ti bud hverken gælder øst for Suez eller vest for Grønland, Baffinbugten, hvor hvalerne blæser og sælerne yngler.

Det er her, vor forsumpede antihelt skal hen som skibslæge på det gode hvalfangerskib ’Volunteer’. Godheden fordufter dog meget snart som saltdug for solen. Om bord har man nemlig et krigerisk monster af et kæmpe menneske, den satanisk grænseoverskridende moralløse og konstant fjærtende Henry Drax, hvis eneste motiver her i livet udelukkende er magt, penge og begær. Det sidste er sadistisk ondskab uden grænser, hård sex på tværs af alder og køn.











Ian McGuire: Nordhavet. Oversat fint af Jakob Levinsen. Modtryk, 317 sider, 299 kroner.

Sådan er skibet ladet i briten Ian McGuires første roman på dansk, ’Nordhavet’, som i 2016 blev indstillet til den fornemme Man Booker Prize. Helt ret og retfærdigt. Thi denne krast realistiske skildring af hvalfangende skibsfart i midten af 1800-tallet er fantastisk fascinerende.

Er man først i gang og ude på romanens sø, mønstrer man først af ved sidste punktum. Hvis man vel at mærke ikke afskrækkes af lort, diarré, bræk, spyt, sperm, blod og pus, alskens råddenskab, heftige blodstyrtninger og hjernemasse fra et hurtigt slag. I en verden, hvor kvinder er ludere i alle aldre og tilstande og romantik en by i Sibirien.

’Nordhavet’ er grænseoverskridende i sine slimede og sygdomsbefængte skildringer af mennesker, som gradvis går i opløsning både åndeligt og kropsligt. Her oppe i Nordhavet, hvor mennesket fuldstændig er underlagt naturens luner, som nok er smukke, men mestendels morderiske. Lig det mord om bord, som snart avler flere mord. Samtidig med at der efterhånden anes et sinistert plot bag det hele, her i den klassiske hvalfangertids sidste isvinter.

’Nordhavet’ er selvfølgelig frem for alt for aficionados af nordatlantiske fortællinger i almindelighed, dem, der handler om sejlads blandt kævlende isbjerge og kyniske skurke i særdeleshed. Selvfølgelig kan McGuire både sin Herman Melville og Jack London. Deres stemning og skæbnetro er solidt syet ind i fortællingens sejl. Sammen med eskimoer, som endnu ikke er spoleret af den hvide mands såkaldte civilisation. Ansporet af en præst, som kan mere end sit fadervor, og hvis kristendom er mere pragmatisk end fundamentalistisk.

Historien om det brutale liv mellem hvide bjerge munder ud i et sort opgør på en engelsk tømmerplads. Som sagt – og her passer termen: simpelthen skidespændende til allersidste side.