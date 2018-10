Dødsdriften driver værket: Nobelprisvinder Jelinek er lige så sort, som hun er sjov Med sin forrygende Eurydike-monolog giver Elfriede Jelinek stemme til en af de tavse kvinder på bunden af Vestens kulturhistorie.

Den østrigske og nobelprisgivne forfatter Elfriede Jelinek har lagt en monolog, en meget lang monolog, i munden på Eurydike, I ved hende, som det ikke lykkedes Orfeus at hente op fra underverdenen, men som han til gengæld blev ved med at besørge og besynge, selv da mænaderne sønderflåede ham, og hans afrevne ansigt drev op ad floden, stadigt syngende.

I sagnet om Orfeus og Eurydike oplever vi det hele fra Orfeus’ perspektiv. Hos Jelinek oplever vi det fra Eurydikes. Hun er en skygge blandt skygger, lykkeligt befriet fra sit jeg, sin krop, sit begær, og alt det skal ingen Orfeus komme og belemre hende med igen. Bidt af en slange blev hun, og noget lækker ud af hende, om det så er slangegift, udflåd eller blæk – skrivende er hun. Hun er den tavse kunstner, den skrivende, dér, hvor Orfeus er den larmende, sangeren.

Boganmeldelse









Elfriede Jelinek: Skygger (Eurydike siger). Oversat fra tysk og med efterord af Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad. Forlaget Basilisk, 104 sider, 200 kr. Som abonnent får du 15 pct.rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

I Jelineks version er Orfeus rockstar, mens de vilde mænader er blevet til et kor af hvinepiger, et pigekoppel, en pigesværm, en pigesammensværgelse, et skrigende kor af fissehøvlemunde, fissemussemunde, vådbuksede hvinere, små gnidere. Som sædvanlig er Jelinek lige så sort, som hun er sjov. Det er dødshumor, dødsrigets humor, dødsdriftig humor. »Skandaløs jovialitet«, kaldte Horace Engdahl det, da Jelinek i 2004 blev hædret med nobelprisen, den p.t. ikke helt så noble pris.

Som man kan læse i oversætternes oplysende efterord, er Jelineks Eurydike-monolog skrevet til en kæmpe forestilling i operahuset i Essen, hvor tre forskellige aftapninger af Orfeus-myten blev fremført: Monteverdis opera, Jelineks monolog og til sidst en fransk ballet (Ville jeg gerne have overværet det? Ja!). Jelineks monolog blev fremført af en skuespillerinde, som sad oven på en stor tøjbunke. Og tøj er, ved siden af slangen, sangeren, hvinepigerne og skyggerne, et hovedtema i Eurydikes tale. Hun anråber sit tøj: »Ak, I smukke klædningsstykker«, hun savner sit tøj: »min tøjhud, mit tøjkuld, min aldrig færdigbyggede tøjrede«, »min smukke varme bløde skygge«, hun ville dø for mere tøj, »men jeg behøver det jo ikke, for jeg er jo allerede væk«.

Gennem Jelineks selvavlende strøm af metaforer opstår en slags trippeleksponering: Oven i billedet af tøjet, som Eurydike har elsket og forladt, lægger sig billedet af den skygge, som hun er blevet til, og endelig af hammen, som giftslangen har krænget af sig. Vi hører om en frakke, der foldes sammen som en skygge, vi hører om skyggen, der lægges sammen som tøj, og et sted gør Eurydike sammenligningen helt klar:

»Nu er jeg selv en slags frakke«. Allerede tøjbegæret var et begær efter at forsvinde: »jeg køber noget til mig selv, så jeg endelig kan forsvinde« – og forsvindingen fuldbringes i forvandlingen til skygge.

Jelinek stiller Orfeus’ sorg over for Eurydikes melankoli eller depression. For den sørgende ligger verden øde, for den depressive ligger jeget øde. Orfeus sørger over at have mistet Eurydike, Eurydike glæder sig over at have mistet sit jeg. Orfeus’ sorg gør ham til stor og larmende kunstner, Eurydikes melankoli gør hende til den vigende skygge, der højst praktiserer skriftens tavse kunst.