Prisvindende fotograf er forelsket i barske Colombia: »En, jeg kender, modtog det her med posten. Et dødscertifikat med hans navn på« Selv uden at tage et eneste foto ville Mads Nissen være dybt betaget af Colombia. Et af verdens smukkeste steder. Hvor alt er truet af opløsning. Af armod, narko og vold. Men hvor livet måske netop derfor får ekstra farve. Nu udgiver fotografen en bog om landet.

Typisk verden. Giv den kniven for struben, og den viser sig i sine stærkeste, mest mættede farver. Gør døden til en mulighed hvor som helst og hvert øjeblik. Rundt om næste gadehjørne og i hver en slunken sofa i det nedslidte slumkvarter. Og livet bliver det samme. Tydeligere, mere sanseligt. Underligt påtrængende. Fuldmodent. Og uimodståeligt.

Sådan omtrent må det sydamerikanske kaos kaldet Colombia have ramt den danske fotograf Mads Nissen de første gange, han besøgte det, efter at han som 19-årig i flere etaper ramte kontinentet. Hver gang tilsyneladende lige frontalt.

»Jeg forelskede mig simpelt hen i kulturen. Der var sådan en frigjorthed og kæmpe appetit på livet. Stærke farver, ild, drama, passion«, siger fotografen, som i dag arbejder for Politiken.

Et land, hvor han nærmest hjemmevant færdes blandt narkobaroner, tidligere guerillakrigere og toppolitikere, og hvor fredsaftalen mellem regeringen og guerillahæren Farc – efter årtiers borgerkrig – endnu en gang løsner boltene i de velkendte strukturer og sætter alting i skred.

Blå bog Mads Nissen Født 1979, afgang fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 2007. Ansat på Berlingske, men optrådte også i Time, Newsweek, CNN, National Geografic, The Guardian, Stern og Der Spiegel. Arbejder i dag for Politiken. World Press Photo i 2015, to gange Årets Pressefoto, tre gange Årets Fotograf. 2016: Udstilling for Nobels Fredscenter, da Colombias præsident fik fredsprisen.

»Colombia er måske det smukkeste land i verden«, siger han. »Og så er det også et af de mest brutale steder. Vi kender det typisk for de tre k’er. Kokain, kaffe og konflikt. Men jeg har bare en eller anden forbindelse til det. De mennesker. De landskaber. Det er så sindssygt fascinerende. Og det ville jeg også synes, selv om jeg ikke tog et eneste billede af det«.

Mordere søges

Men det gjorde han. Og samlede dem i bogen ’We are Indestructible’, hvor landet fremstår som en verden iagttaget gennem et vildt kalejdoskop. Der er tegninger af planter, man først nu har opdaget i områder, guerillaen indtil for nylig kontrollerede. Fotos af slumkvarterets nattemørke gader. Af stivnede ansigter i åbne kister. Bønder, der samler kokablade i flettede kurve. Fotomodeller med maskinpistoler. Guerillaer i junglen. Og præsidenten stående bag sit skrivebord.

Der er opslag med navne på dem, man efterlyser lejemordere til at slå ihjel – med kontant beløb sat på hvert mord.

»En, jeg kender, modtog det her med posten«, peger Mads Nissen ned i bogen. »Et dødscertifikat med hans navn på«.

Og så er der bønderne, der dyrker kaffe og marihuana og kokablade. Bønder som den lille flok, der ses på billedet her på siden. Langt ude i bjergene, hvor de lever deres simple liv. Startpunktet for den linje, der fortsætter i mellemhandlere, narkobaroner og smuglere, før den ender i en lille, hvid stribe kokain i det københavnske natteliv.

Kokain giver gode penge. Og et kilo kokain er selvsagt langt lettere at fragte gennem det uvejsomme landskab end et ton kaffe.

»Selv ville bønderne her aldrig tage kokain. Det er dårligt for dit helbred og for din familie, sagde en til mig. En anden forklarede, at stofferne bringer vold, afhængighed og destabiliserer området. Men, tilføjede han, uden cannabis og kokain kunne han aldrig have betalt sine døtres skoleuniformer«.

Fakta Bogen Mads Nissens bog ’We are Indestructible’, 192 sider, udkommer mandag 1. oktober 2018 på forlaget Gost.

Mads Nissens ærinde er at vise menneskene, der indgår i de kæder af begivenheder, vi kender som borgerkrig, narkomisbrug og vold, i glimt give os et andet blik på sagen og måske forstå, hvordan det i deres konkrete virkelighed kan forekomme fornuftigt at dyrke narko eller blive lejemorder.

»Billederne her er fra Colombia, men bagved ligger en undersøgelse af opskriften på ustabilitet«, siger han. »For mig at se er det den ekstreme fattigdom, som får folk til at træffe desperate valg«.

