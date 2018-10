Jes Stein gik aldeles nøgen rundt på Livø i en time. Så indtraf et smukt Robinson-øjeblik

Der er noget særligt over øer. Man sejler som regel til dem. Visheden om, at man er på en plet jord med vand omkring, åbner for fantasien. Og for sansningerne. Man er midlertidigt låst til et sted, må underkaste sig dets præmisser.

Det oplevede jeg meget konkret, da jeg den denne sommer tilbragte en uge på Livø. Da den lille færge satte vores flok i land, og vi vandrede ned til den lille hovedgade, omkring hvilken øens få huse ligger, satte eventyrfølelsen straks ind. Vi havde kun sejlet i tyve minutter, den vante verden var tæt på, og vi havde jo mobiler med, men det føltes længere væk. Så blev mobiltelefonerne inddraget som en del af de løjer, vi skulle igennem, pludselig havde vi kun os selv.

Bøger om øer

Min fornemmelse for øer har helt sikkert at gøre med de pragtfulde bøger om øer, jeg har læst, og som igen og igen har ført mig til et væld af dem: Daniel Defoes ’Robinson Crusoe’, Robert Louis Stevensons ’Skatteøen’, senere John Fowles’ ’Troldmanden’, Umberto Ecos ’Øen af i går’, Michel Houellebecqs ’Muligheden af en ø’ og Mervyn Peakes fantastiske trilogi ’Gormenghast’, der udspiller sig på en lille ø i den engelske kanal.

For så vidt også Italo Calvinos ’Klatrebaronen’, selv om unge Cosimos private rige ikke er en ø, men findes oppe i de trækroner, han nægter at stige ned fra i protest mod sine forældre. Og så er der selvfølgelig William Goldings darwinistiske ’Fluernes herre’, uha.

Af Defoe lærer man vigtigheden af at kunne begå sig praktisk. Man skal kunne snitte, grave, bygge, plante og så. Men også, at ånden skal næres, jeg tør ikke tænke på, hvad der var sket, hvis han ikke havde mødt ’den vilde’, som han giver navnet Fredag.

Den umiddelbare skønhed fik dybde af mine litterære øer

På Livø var der varmt – og øde. En tidlig morgen gik jeg øen rundt. Rådyr puslede i buskadset, køer gumlede og stønnede. Øens eneste bondemand, Carsten, havde plantet solsikker i skellet mellem markerne. Synet af korn i det lave, solsikkekroner på duvende stængler i det mellemste, og himmel og hav i det øverste af synsfeltet sidder i mig endnu.

Den umiddelbare skønhed fik dybde af mine litterære øer. Jeg har svært ved at opholde mig på en ø i solskin uden straks at tænke på Nicolas Urfes vandringer i bjergene på den græske ø Phraxos i 1950’erne, og takker med års mellemrum Fowles for hans roman. På et tidspunktet blev det for varmt, så jeg smed tøjet og sprang i havet.

Da jeg skulle til at tage tøj på bagefter, mærkede jeg Robinsons hånd på min skulder. Han havde ret, og derfor vandrede jeg en time i den danske sommer uden en trevl på kroppen. Først da jeg på min øde ø pludselig så en skikkelse langt forude stak jeg i tøjet. Det viste sig at være en mand på min egen alder.

Sikkert lige ankommet med den tidlige færge. »Det er jo Fredag!«, udbrød jeg. »Det er nu kun tirsdag«, svarede han en kende overrasket, men så dæmrede det, han rankede ryggen og spurgte med højtidelig røst: »Og det er måske så hr. Crusoe, antager jeg«. Det bekræftede jeg, og sådan kan det gå, når en tre hundrede år gammel ø- og Stillehavsfortælling kaster eventyrlighed ind i et par vandreres liv. »Antager jeg«. Han kendte også sin Stanley.

Jeg fandt ikke ud af, hvad min tirsdags-Fredag, hedder i det virkelige liv, men jeg ønsker dig alt godt fremover. Det var rart at krydse spor over en bog eller to.