Fanget med hånden i kagedåsen: Kulturminister skaber ravage i den franske bogverden I Frankrig er bogsæsonen på sit højeste. Indtil videre samler opmærksomheden sig dog mere om politiske magtkampe end om selve bøgerne.

I perioden fra skolerne i Frankrig åbner i slutningen af august, til bogindustrien tillader sig sin første puster i begyndelsen af november, udkommer svimlende 567 romaner og noveller.

I år består udbuddet af 381 nye franske romaner og 186 udenlandske. Iblandt dem gemmer der sig hele 94 forventningsfulde debutanter på hylderne.

Med sådan en produktion er det klart, at de fleste nødvendigvis må skuffes. Ud af de mange nye fortællinger er det sjældent mere end en snes, som for alvor klarer sig i boghandlerne.

Kampen om læsernes opmærksomhed er massiv, og meget afhænger af, hvilke bøger der trækker sig sejrrigt ud af kampen om efterårets utallige prisuddelinger.

Ifølge salgstallene, og vitrinerne, er sæsonens sælgersker dog indtil videre etablerede navne som Amélie Nothomb og Maylis de Kerangal. Men også enkelte nye forfattere bryder igennem larmen.

Det gælder for eksempel den 30-årige Pauline Delabroy-Allard, som udkommer på Samuel Beckett og Claude Simons gamle forlag, Éditions de Minuit.

’Ça raconte Sarah’, som bogen hedder, er en stille og opmærksom kærlighedshistorie om to kvinder, et sted mellem Marguerite Duras og Schubert. En fin sag, men uden tvivl også en bog, der er blevet båret frem af forlagets marketingstrategi. For at skille sig ud fra mængden har Éditions de Minuit nemlig valgt at gøre knapheden til en dyd. Deres efterårskatalog består af én bog: debutanten Pauline Delabroy-Allards ’Ça raconte Sarah’.

Kulturministerens forlag

En anden udgiver, der plejer at være garant for kvalitet, er det sydfranske forlag Actes Sud. I år har de plastret store strækninger af den parisiske metro til med deres katalog. Højest på plakaten står Goncourt-vinderen Jêrome Ferrari og hans Korsika-roman, ’À son image’.

Apropos Actes Sud er dets grundlægger kommet i alvorlige problemer. Hun hedder Françoise Nyssen og har i mange år nydt bred respekt i det franske kulturliv. Og hvis ikke det var på grund af den lille detalje, at hun er kulturminister i premierminister Edouard Philippes regering, ville de fleste af hendes trakasserier nok aldrig være kommet offentligheden for øre.

At sidde i spidsen for den franske kultur er ikke nemt. Aktørerne har store forventninger, og historiske ministerskikkelser som forfatteren André Malraux og Mitterrands kulturpave fra 80’erne, Jack Lang, kaster stadig lange skygger over ministeriet.

Under de tidligere præsidenter Sarkozy og Hollande var fornemmelsen, at området blev nedprioriteret, og det var derfor med stor forventning, at man i miljøet tog imod Françoise Nyssen, som netop blev udnævnt på grund af sin store kompetence på bogområdet.

Siden er entusiasmen mildt sagt dalet. På skandalefronten har den frydefuldt nævenyttige franske avis Le Canard Enchainé senest bragt afsløringer om Actes Suds stærkt kreative skatteføring i forbindelse med ombygningen af forlagets kontorer på Rue Séguier i Paris.

Det er selvfølgelig aldrig godt for en ministers private forretning at blive fanget med hånden nede i fælleskassen, men værre er det, når chefen, præsident Macron, ved regeringens udnævnelse gjorde et stort nummer ud af kravet om, at hans ansatte skulle være absolut pletfri.

Som om det ikke var nok, er Nyssen, hvis mand kører forlaget videre, mens hun sidder i regering, nu også blevet frataget ansvaret for den sektor, der var selve årsagen til, at hun blev udnævnt. Efter et års tid fandt den uafhængige franske autoritet på området nemlig ud af, at Nyssens baggrund gjorde, at der var en potentiel interessekonflikt.