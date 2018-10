Wulffmorgenthaler laver morsomt frontalangreb på det danske skolesystem i ny bog Hvor er det godt, vi har sådan nogle stjernegakkede fortællere som d’herrer Wulff og Morgenthaler, mener vores anmelder.

Kære børn og forældre (og besøgende på Københavns bogmesse): Hold jer fra denne dubiøse duo, som går under samlebetegnelsen Wulffmorgenthaler og optræder på Børnescenen søndag midt i kirkekaffetiden.

De er kun ude på at skabe grin, uro og fri leg, der jo ikke er befrugtende for hverken produktivitet eller indlæring.

Og det er netop sidstnævnte tema, d’herrer kaster sig over i andet bind om Mugge fra Düsseldorf Allé.

Wulffmorgenthaler: Mugge og hans mærkelige hjerne









Wulffmorgenthaler: Mugge og hans mærkelige hjerne









Illustreret af forfatterne. Gyldendal, 242 sider, 300 kroner.

Første bog, hvor Mugge næsten ene dreng måtte organisere vejfesten, var slemt undergravende for moralen og danskheden.

Anden bog, der hedder ’Mugge og hans mærkelige hjerne’, er et frontalangreb på det danske skolesystem og de prægtige nationale tests, som giver arbejde til så mange folk bag regnearkene. Hør blot:

Mugge elsker at gå i skole, og han kaster sig begejstret over computeren, da hans lærerinde Bente Bentsen annoncerer en omgang af nationale tests. Mugge svarer og svarer, men af en eller anden grund får hans svar computere og netværk over det ganske land til at bryde sammen. Krise! Og da ledelsen på Basserup kommuneskole vil undersøge Mugge og hans hjerne nærmere, trækker Mugges mor i håndbremsen og starter sin egen skole Solsikken, hvor man kan komme og gå og lære efter behag.

Det er en rød klud ovre hos familien Skovlykke, som derefter sender Sofia i den militante Killer Instinct School System. Mugge og Sofia plejede at lege sammen, men det gør de ikke mere.

Hvad der herefter sker, kan det være lige meget med. Du skal alligevel holde dig fra undergravende historier som denne, der kun skaber uorden og maveplaskere. Heldigvis træder den kommunale skole i karakter og ordner sagerne. Forsøgsvis.

Hvor er det godt, vi har sådan nogle stjernegakkede fortællere som d’herrer Wulff og Morgenthaler. Ellers kunne livet hurtig nok blive kedeligt. De var en tak sjovere og mere sammenhængende i første bind, men dette går også an.

