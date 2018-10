Litteratur-redaktøren: Velkommen til Bogforum, litteraturens bedste ama’rmad

Hvorfor hedder det egentlig en ama’rmad, spurgte jeg tit som dreng, men jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde fik et svar. Men jeg kan huske, hvordan der var på Ama’r dengang, der hverken var højhuse, strandpark, metro eller bogmesse, og ingen havde anelse om, at det ville blive nødvendigt på et tidspunkt at sikre den flade ø mod noget så eksotisk som klimafremkaldte oversvømmelser.

Dengang lå Bella Center ude ved Bellahøj, hvor jeg voksede op, og Torben Ulrich må have været i trediverne. Nu er jeg halvgammel, Bella Center ligger på Amager, Ulrich er halvfems, digterne skriver økopoesi, hvis de da ikke er optaget af at udforske endnu en af de måder, man kan være mennesker på, som vores tid stiller til rådighed. Hvor er der dog mange identiteter.

Er du franskbrød eller rugbrød, spurgte vi i skolegården. Hvis man kunne bære den, der hængte sig i begge arme på éns skulder, var man rugbrød. Rugbrød var sundt, franskbrød svagt.

For mig er Bogforum litteraturens bedste ama’rmad! En folkefest for bogen med uanede muligheder for at svæve ind og ud af sig selv via alle disse fortællere og bogmennesker. Noget er rugbrød, tungt surdejsbrød, andet er luftigt som en fransk baguette, og igen i år vil bogmessen være fuld af besøgende, der dypper croissanten ned i latten, mens de samler kræfter til næste litterære godbid. En af dem kunne være Jens Smærup Sørensen, som vi interviewer her i sektionen. Han er om nogen optaget af fortidens clash med nutiden. En anden er Nanna Storr-Hansen, som bidrager smukt til denne udgave af Bøger.

En af dem, der skriver om verden lige nu med et stærkt blik for de ubalancer, som vi er kastet ud i, er Lars Skinnebach, som du også kan møde her i avisen. For otte år siden udtalte han, at al litteratur, der ikke handler om klimakrisen, ikke er værd at beskæftige sig med, og hvis FN’s Klimapanel har ret, er det svært at være uenig med ham, selv om verden – og litteraturen med den – unægtelig ville skrumpe, hvis det eneste, man skulle være optaget af, er klima og miljø. Er det det, vi er på vej mod?

Få hundred meter på den ene side af Bella Center ligger Amagerbrogade, få hundred meter til den anden ligger Amager Fælled. På den ene side dominerer det menneskelige, fra den anden kommer naturen krybende, og inde i Bella Centers beton, stål og glas venter i år engelske Charles Foster. Han har skrevet ’Mit liv som dyr’, og jeg glæder mig til at høre hans afrapportering fra den verden.

I stedet for rugbrød og franskbrød kunne man også tale om flødeskum og makronbund, og makronbunden for det gode liv, vi endnu lever, fundamentet, er, selv om Liberal Alliance bare ikke kan forstå det, den velfærdsstat, som Lasse Horne Kjældgaard har skrevet sin vigtige litteraturbog om. Den er også aktuel på Bogforum, og det er svenske Kristina Sandberg, som du kan møde her i Bøger, også. Hun har skrevet en 1.500 sider lang trilogi om det svenske samfunds forvandling fra 1930’erne til 1960’erne. Det hele set gennem den svenske husmor Majs øjne. Da jeg begyndte at komme på Amager, var min mor hjemmegående. Så fik hun arbejde. Sandbergs bøger belyser husmødrenes rolle i opbygningen af det velfærdssamfund, der siden tog afstand fra dem.