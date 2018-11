Alene titlen gør anmelderen lykkelig: Lone Hørslev har skrevet en samling vellykkede digte om data og digitalisering, død og dystopier

»De små ådsler som ligger der i deres gennemsigtige lage som liderlige beskeder der svømmer i cyberspace«.

Alt i alt handler digtene om, at vi lever i en gennemdigitaliseret tid, at mennesket er ved at udrydde sig selv, at livet er en gave – men en gave, som er truet, af døden, af katastrofen – og »at verden den her er endnu«, som er sidste ord i det sidste digt, et mindedigt til en nær veninde om at drikke hvidvin fra flasken på hendes gravsted, men skulle skynde sig hjem og se VM i fodbold.

Digtene er flankeret af to andre kunstarter: Julie Nords skønne tegninger (hybrider af Lone og dovendyr, Lone og bjørn, Lone og næsehorn, næsehorn og hus, dyr og maskine, hår og hav, det nuttede og det foruroligende) og så musikken, som gennemtrænger hvert eneste vers, hvert eneste ord, hver eneste stavelse.

Af flapteksten forlyder det, at hele samlingen er sat i musik af duoen Uhørt (Lone Hørslev og Jesper Mechlenburg), det glæder jeg mig vildt til at høre.