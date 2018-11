Ostens anatomi og kortlægningen af koens fire maver ... haps! Informativ madbibel formår at gøre data appetitvækkende Med udgangspunkt i det digitale værktøj infografik er bogen 'Food & Drink Inforgraphics – A Visual Guide to Culinary Experiences' blevet til, som informerer og underholder om flere tusind års madhistorie.

Bog. Det er, og hold nu godt fast, lykkedes at gøre infografik, det måske mest sexede ord, endnu mere appetitvækkende.

Data er nemlig blevet gjort delikate i den kilotunge bog ’Food & Drink Inforgraphics – A Visual Guide to Culinary Experiences’, hvor alt fra ostens anatomi til kortlægningen af koens fire maver har fået en grafisk overhaling. Det skriver South China Morning Post.

I introduktionen til den informative madbibel for foodies skriver forfatteren bag, Simone Klabin, hvordan visualiseringen af mad har udviklet sig fra den ældre stenalders hulemalerier af bier, der angriber mennesker, til moderne tid, hvor madlavningsvideoer konstant uploades på internettet, til middelalderlige manuskripter om madens tilblivelse.

For ikke at glemme den victorianske kogebog ’Mrs Beeton’s Book of Household Management’.

Foto: Taschen Credit: Taschen Genesis of CookiesDesign: Tatiana Ng Fung, 2012, Costa Rica

Bogen gør en klogere på for eksempel kødets udskæring, marinering, tilberedning, hængetid og meget mere. Kombineret med fortællingen om, at det faktisk er 1,8 millioner år siden, man begyndte at stege kød. Og at sennep stammer fra romerske kogebøger fra 4 år efter vores tidsregning.

Foto: Taschen Credit: Taschen Cattle to SteakProject: RIA Novosti, Moscow News 193, November 2013, Russia. Design: Misha Simakov, Alex Ptitzin, Konstantin Kakovkin. Editor: Maria Potashova. Illustration: Anton Marynsky.

Mindre delikat sætter forskere i en anden grafik fokus på, hvorfor det i fremtiden er vigtigt at tage den insektbaserede diæt til sig. Der vil nemlig ikke være nok mad til alle, når vi når 2050, hvis vi bliver ved med at forbruge, som vi gør nu.

Endelig sætter bogen fokus på madkultur fra alle verdenshjørner. Forener underlige, muligvis ligegyldige, men sjove og til dels vigtige og informerende fakta om mad. Om matcha latte, nudler, sake, østers og ja, der er lidt for enhver smag.