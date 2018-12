William Heinesens trolde: De er store og plumpe, men også sært charmerende

Bárdur Jákupsson: William Heinesen, billedmageren. Forlaget Torgard, 304 sider, 399 kroner.





Færingen William Heinesen er først og fremmest kendt som forfatter og digter, men han både spillede og komponerede musik, ligesom han livet igennem tegnede, malede og klippede kollager.

Og det er billedproduktionen, der er fokus på i Bárdur Jákupssons bog om billedmageren, som Heinesen selv kaldte sig, når det kom til den billedkunstneriske produktion. Hvilket ikke er helt ved siden af, for Heinesen er ikke en voldsomt nyskabende kunstner, som hans nære ven Samuel Joensen-Mikines, men en seriøst habil billedmager.

Trolde, nidgrise og vætter

William Heinesen (1900-91) blev født på Færøerne, og det var her, han hentede sine motiver og sin inspiration, både når han digtede og skabte billeder. Hans debutdigt, ’Forår på Færøerne’, er således et festfyrværkeri af sanset farve, mens hans tidlige tegninger kredser omkring færøske fortællinger om trolde, nidgrise og vætter.

Navnlig troldene tog han til sig, og i Heinesens streg er de nok store og plumpe, men også sært charmerende. Jákupsson mener da også at genkende Heinesens egne træk i nogle af troldene, der gennem årene forandrer sig i takt med Heinesens egen kunstneriske udvikling, der bevæger sig fra stemningsfulde pasteller over satiretegninger til stilrene papirkollager.

Matisse blev en inspiration

Men uanset hvilket medie og teknik Heinesen benyttede sig af, var langt hovedparten af hans værker illustrationer, enten af myter og sagn eller andre forfatteres bøger, for eksempel ’Tom Sawyers eventyr’ af Mark Twain.

Indimellem forsøgte han sig også med landskabsmaleri, men da han, ifølge sønnen, Zacharias Heinesen, som 70-årig for alvor ville kaste sig over oliemaleriet, viste det sig, at han ikke helt havde fysikken til det længere.

I stedet gjorde han som Matisse på dennes gamle dage: klippede kollager i papir. Inspirationen fra Matisse er flere steder tydelig, for også Heinesen havde en forkærlighed for ornamentalske bladforløb og klare farver.

Når de nøgne troldekvinder danser, stikker hantroldene hovederne op og bliver skeløjede af glæde

Men motiverne er fortsat så færøske som Heinesen selv. Så når de nøgne troldekvinder danser, stikker hantroldene hovederne op og bliver skeløjede af glæde. Og når Njord og Skade omfavner hinanden i havets dyb, gør Heinesen brug af transparent papir til at gengive vandet.

Jákupsson gengiver to versioner af de dansende ’Troldmøer’, begge fra 1970, og det er interessant at se med over skulderen på Heinesen og selv vurdere, hvilket version der er mest vellykket. Til gengæld er det lidt overraskende, at Jákupsson, der selv er billedkunstner og har skrevet flere bøger om færøsk kunst, fejlagtigt betegner Njord som en af aserne, når han faktisk er en vane, der bor blandt aserne som gidsel efter fredsaftalen mellem aser og vaner.

En bog med format

Men den slags småting kan ikke for alvor slå skår i glæden over en bog, der også rent fysisk har format, så billederne i den kommer til deres ret. For fans af Heinesen må dette være en absolut nødvendighed i bogreolen, idet ’William Heinesen, billedmageren’ lægger en vigtig brik i puslespillet, samtidig med at Jákupsson fåmælt fint kæder billedmageriet og Heinesens forfatterskab sammen.