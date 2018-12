Dobbeltanmeldelse: Ny bogserie finder glemt guld blandt danske komponister Nu kan man læse om August Enna og Ludolf Nielsen, der begge skrev publikumsvenlig romantisk musik, men kom til at stå i skyggen af Carl Nielsen. Næste år kommer der bøger om helt glemte komponistskikkelser som Hilda Sehested og Nancy Dalberg og den knap så ukendte Else Marie Pade, der døde forrige år.

»Jeg har så mange Fjender, at jeg ikke kan overkomme at hilse paa dem alle«, lød det syrligt i et avisportræt på 75-års fødselsdagen i 1934 fra Danmarks dengang mest berømte operakomponist, August Enna.

På tidspunkt havde han haft international succes gennem 40 år. Men de danske anmeldere og dem på parnasset rynkede alligevel på næsen af hans klangfulde, højdramatiske operaer.

August Enna Steen Chr. Steensen: August Enna. Forlaget Multivers. 143 sider, 158 kroner.



Ludolf Nielsen Jens Cornelius: Ludolf Nielsen. Forlaget Multivers. 143 sider, 158 kroner



Et andet sted i hovedstadsområdet sad en lidt yngre og noget mere fremkommelig komponist, Ludolf Nielsen, og kiggede tilbage på et liv i inderkredsen af dansk musikliv, der ligesom Ennas ikke helt havde foldet sig ud. Trods lovende takter med sindrige, ambitiøse symfonier.

August Enna og Ludolf Nielsen havde ikke meget tilfælles. Ud over at de begge skrev smægtende, vidtløftig, publikumsvenlig, romantisk musik – og at de begge kom til at stå i skyggen af Carl Nielsen. Måske derfor er de i dag stort set væk fra koncertprogrammer, operascener og vores kollektive erindring.

Men det skal være slut nu. I hvert fald hvis det står til forfatterne til den ny bogserie ’Danske komponister’, der har sat gang i portrætteringen af en lang række af de glemte toneskrivere.

Foruden August Enna og Ludolf Nielsen byder det kommende år på bøger om helt glemte komponistskikkelser som Hilda Sehested og Nancy Dalberg og den knap så ukendte Else Marie Pade, der døde forrige år.

Et projekt, der passer perfekt til Den Jyske Operas aktuelle planer om at genopsætte og turnere med en stribe af de glemte romantiske operaer – begyndende med August Ennas publikumstræffer ’Kleopatra’ fra 1894 til foråret.

Dansk komponist på fire bogstaver

I dag er August Enna bedst kendt som krydsordenes danske komponist på fire bogstaver. Ingen kan huske de internationale hits ’Heksen’, Ung elskov’ eller ’Kleopatra’, August Ennas anden opera, der med optog, soli og kor i bedste ’Aida’-stil turnerede Europa rundt som et voldsomt, stort og eksotisk jalousi- og morddrama.

Alene i Amsterdam gik den 50 gange i 1897. 13 operaer nåede Enna at skrive plus et væld af søde balletpantomimer, sjove operetter og effektiv skuespilmusik, og en stor del af det gik fint i hans samtid. Hans forhold til H.C. Andersens verden blev en slags adelsmærke for ham med operaen ’Den lille pige med svovlstikkerne’ som største succes. En opera, der er indspillet i dag og faktisk også for nylig opført i udlandet.

Men som man læser musikformidleren Steen Chr. Steensens velturnerede bog, forblev Enna livet igennem en fremmed fugl i musiklivet. Født i provinsen som søn af en italiensk skomager og med en tidlig karriere som værtshus- og teatermusiker i den helt billige ende blev han aldrig et med parnasset i København. Og når han samtidig var musikalsk traditionalist og temmelig svær at have med at gøre, gled han med tiden ud af kulturlivet.