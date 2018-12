FOR ABONNENTER

Engang var han tæt på at blive slået ihjel af et spyd. Det var under en opførelse af ’Lohengrin’ i Zürich, hvor det store våben løsnede sig og drattede ned fra sceneloftet, og i København har han været få centimeter fra at blive kvast under en kæmpe reol, da Kasper Holten lavede ’Ringen’.