Prisvindende nordisk forfatter er på vej mod gennembrud i USA

Norsk litteratur fortsætter med at have evnen til at slippe igennem det lille nåleøje, som i USA findes for oversat litteratur. Først var det Per Petterson, siden fulgte Karl Ove Knausgård og nu ser det ud til, at Linn Ullmann kunne blive den næste, der når et større amerikansk publikum.

Linn Ullmanns roman ’De urolige’ udkommer i januar på forlaget Norton med titlen ’The Unquiet’, og bogen har allerede fået stor opmærksomhed i toneangivende medier.

Forlagsverdenens dominerende tidsskrift Publishers Weekly har givet romanen en såkaldt stjerneanmeldelse, der angiver, at her er en udgivelse, som bør påkalde sig særlig opmærksomhed. Det samme er sket i det anerkendte anmeldertidsskrift Kirkus Review.

Anmelderen hos Publishers Weekly er tryllebundet af romanen, som blander fiktion og virkelighed i en fortælling, som er bundet sammen af en række båndoptagelser, forfatteren foretog af samtaler med sin far Ingmar Bergman på den svenske ø Fårö, kort før han døde. Romanen er en slags portræt af både Bergman og Linn Ullmanns mor, Liv Ullmann, som to verdensberømte kunstnere, der begge havde mange kærlighedsforhold, men aldrig blev gode til at indgå i en almindelig familierelation.

I The Times Literary Supplement har den amerikanske forfatter Lydia Davis valgt ’The Unquiet’ som en af sine tre favoritbøger.

Også magasinet The New Yorker har et godt øje til ’The Unquiet’. Magasinet har bragt et langt uddrag fra romanen. Uddraget bliver desuden læst op af Linn Ullmann selv i en podcast, der varer godt tre kvarter.

I Skandinavien har Linn Ullmann fået flere priser for romanen, som foreløbig er solgt til udgivelse i 21 lande. Bogen udkom på norsk i 2015. I Danmark udkom romanen året efter. I Politiken gav Lise Garsdal dengang bogen seks hjerter ud af seks.