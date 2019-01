FOR ABONNENTER

En skønhedsoperation er ikke den eneste udvej, når de siger i Hollywood, at man skal få gjort noget ved sin krogede næse. Man kan også caste sig selv som The Wicked Witch of the West i ’Troldmanden fra Oz’ og kickstarte sin filmkarriere med en af de ledeste og mest ikoniske hekseinkarnationer i filmhistorien.