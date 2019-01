5 hjerter til Louis Jensen: Tak Tork, og hils hesten Hest!

Hvem er det, der kan finde på at fragte en hest og en mand til Moskva med flyttebil for derefter at sende dem med toget til Kina, hvor de skal se en film om norske trolde, som de selv er med i, og bagefter kysse prinsessen?

Ja, rigtigt! Louis Jensen kan man genkende selv med lukkede øjne. Her er sjette bind i den ret bedårende serie om Tork og Hest (og Pia Halse), for tegneren har en stor del af æren for de mange små smil undervejs. Bogen hedder naturligt nok ’Den kinesiske prinsesse’.

Boganmeldelse









Louis Jensen: Tork og Hest – Den kinesiske prinsesse. Illustreret af Pia Halse. Jensen & Dalgaard, 52 sider, 248 kroner

Det charmerende og indforståede tonefald bærer (og løfter) den originale (men spinkle) handling.

Louis Jensen taler ’bedstefarsk’ med adskillige snoede sætninger og de karakteristiske regibemærkninger, som denne gang også handler om kvaliteten af gulerødder ovre østpå (de hviderussiske er fine og sprøde), og hvorledes man socialiserer i en kupé med en langfingret tyv og en lavstammet kvinde, der dog senere retter sig ud for at kysse gæsterne og ’fing-fange’ tyven, som viser sig at være en frisør af den blide type. (Hvis han altså er frisør!).

I det hele taget er alle Louis Jensens figurer i denne saga venlige, medfølende og tænksomme. Det hele går op i en højere enhed eller to under den brændende kinesiske sol ved den gule flods bredder.

Og alt det får Pia Halse ned i stedvis poetiske billeder og en flyvsk hest på en togtur gennem Sibirien. Hun kan også være massivt til stede med tunge farver og figurer, når det er nødvendigt. Hendes illustrationer er hele historien værd, fordi hun spiller med og imod og hen over på den mest underfundige måde.

Tak Tork, og hils hesten Hest!