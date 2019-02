Man Booker-prisen mister sin stenrige sponsor: Er det så sidste omgang med 'litteraturårets ledestjerne'?

215 mio. med det hele

Både Man Group og Booker Prize Foundation har sagt, at de har været glade for samarbejdet gennem de snart 18 år, men unavngivne kilder har til BBC fortalt, at Man Group har følt, der ikke blev sat pris nok på deres finansielle støtte.

Det årlige beløb er for tiden knap 14 mio. kr., og i alt er sponsoratet løbet op i , hvad der svarer til 215 mio. kr. Ud over de litterære priser og apparatet bag Booker-prisen går pengene også til aktiviteter med læsning og forfatterbesøg på biblioteker, universiteter og i fængsler.

Det er langtfra første gang, en sponsor for Booker-prisen kommer i modvind. The Telegraph kunne i ugens løb fortælle historien om, at John Berger i 1972 benyttede sin pristale for romanen ’G’ til at kritisere Booker-McConnell for det, han kaldte deres udnyttelse af det caribiske område. I protest gav han halvdelen af prispengene til British Black Panthers.

Booker-prisen er uddelt siden 1969, men nogle af de største ændringer er kommet til i løbet af Man Groups sponsortid. Den ene ændring er, at man har udvidet med en pris for oversat litteratur, Man Booker International. Den anden og mere kontroversielle ændring er, at man for første gang har åbnet for amerikanske forfattere. I princippet er Booker-prisen nu for alle, der skriver en roman på engelsk og får den udgivet på et engelsk forlag.

Ændringen kom i 2014. Indtil da skulle forfatterne være borgere i enten et af de gamle Commonwealth-lande eller Irland, hvis deres bøger skulle kunne komme i betragtning.

Sært, som cricket

Det er ændringen i forhold til de amerikanske forfattere, der især har været et stridspunkt. Frygten var, at populære amerikanere ville sætte sig på prisen. Sådan gik det ikke. I 2014 havde Donna Tartt motaget den amerikanske Pulitzer-pris for romanen ’Stillidsen’, men da det kom til stykket, nåede den ikke på longlisten. Dette ændrede sig dog snart. I løbet af de seneste fem år har amerikanske forfattere modtaget to ud af fem priser.