5 hjerter til bog om rædselskrigen på Østfronten: Danskerne var vidner til sult, underernæring og forfærdelige lidelser

Vi har hørt om Første Verdenskrigs skyttegrave på Vestfronten, mens kampene på Østfronten er blevet glemt. Men millioner af mennesker levede og døde under forfærdelige forhold ved Østfronten under Første Verdenskrig. Nu kommer danskere, der deltog på begge sider af Østfronten, til orde i øjenåbnende bog.

Første Verdenskrig er næsten blevet synonym med skyttegravene på Vestfronten fra Kanalkysten til den schweiziske grænse. Paradoksalt er de voldsomme kampe på Østfronten skrevet mere eller mindre ind i glemmebogen, og det på trods af deres afgørende betydning. Da kanonerne tav 11. november 1918 på Vestfronten, fortsatte kampene på Østfronten over i en brutal russisk borgerkrig.

Claus Bundgård Christensen, Martin Bo Nørregård, Niels Bo Poulsen: Fra verdenskrig til borgerkrig – Østfronten 1914-1924 set med danske øjne.Gyldendal, 344 sider, 299,95 kr.



Midt i disse dramatiske og centrale begivenheder befandt sig en stor gruppe danskere. Et stort antal sønderjyder var udskrevet som værnepligtige i den tyske hær, og der var yderligere danskere, som befandt sig på den russiske side af fronten. Dertil kom, at et større antal danskere deltog som frivillige i forskellige ’hvide’ styrker i den russiske borgerkrig.

At beskrive så omfattende og voldsomme begivenheder, som udspandt sig mellem Østpreussen og Osmannerriget, er en formidlingsmæssig udfordring af de større

Et andet forhold, som gjorde Østfronten interessant i dansk optik, var, at Rusland i tiden op til udbruddet af Første Verdenskrig havde udgjort et vækstmarked for dansk erhvervsliv.

Alt dette er afsættet for bogen ’Fra verdenskrig til borgerkrig – Østfronten 1914-1924 set med danske øjne’, som er skrevet af et militærhistorisk drømmehold, Claus Bundgård Christensen, Martin Bo Hansen og Niels Bo Poulsen. De er alle kompetente historikere med ekspertise inden for krydsfeltet mellem det militære og politiske, og som læser bliver man fra begyndelse til ende guidet trygt gennem skyttegrave og bonede gulve. At beskrive så omfattende og voldsomme begivenheder, som udspandt sig mellem Østpreussen og Osmannerriget, er en formidlingsmæssig udfordring af de større.

I modsætning til Vestfronten, hvor danskerne i tysk tjeneste stort set var samlet i to regimenter, var de værnepligtige danskere spredt ud til en række enheder på forskellige afsnit af Østfronten. De danske øjenvidner optræder i bogen i form af gode dagbogsoptegnelser og breve, som forfatterne har gravet dybt i arkiverne efter. Som læser kommer man i øjenhøjde med soldaterne, som beretter om dagliglivet ved fronten, mødet med de civile, ventetiden og den elendige mad. De velvalgte små fortællinger bidrager til, at de millioner af mennesker, som gik til grunde, bliver til kød og blod.

Forfatterne fortæller også om livet bag fronten, idet store dele af de serbiske og russiske befolkninger kom til at leve under tysk eller østrig-ungarsk besættelse. Millioner af civile forsøgte at overleve under et herredømme, som ikke gjorde sig anstrengelser for at sikre dem overlevelse. Sult og underernæring var dagligdag for de civile langs hele Østfronten.

Danskerne blev vidner til den tyske hærs udplyndring af civile, men de mødte også russernes brutalitet mod deres egne, når de brændte byer af og plyndrede de civile for alt spiseligt. Derudover forekom der også overgreb fra besættelsesmagten mod civile, og bogen beskriver de krigsforbrydelser, som fandt sted i stor stil på Østfronten.

De forfærdelige forhold for civile og krigsfanger bidrog til, at et større hold af frivillige danske læger og sygeplejersker i første omgang blev udsendt til Serbien i sommeren 1915 for at hjælpe i kampen mod tyfus- og koleraepidemi. Behovet for hjælp var enormt, og i efteråret 1915 blev et stort hold sendt af sted til Rusland. Et meget interessant aspekt af denne historie er, at komiteen blev privat finansieret af to københavnske storkøbmænd. De kommercielle interesser i Rusland gik hånd i hånd med dansk sympati for kampen mod Tyskland.