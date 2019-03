Finurlig fortælling svæver et underligt sted mellem forbryder-komedie og tragedie

Overgreb i nationens navn

Maranis humanistiske pointe er her, at der dagligt begås overgreb på mennesker for at få dem til at passe ind i statsbygningen og de store fortællinger. I denne kamp er sproget i sig selv en kampzone, et identitetsbærende middel til at overvinde og skabe forskelle mellem os mennesker. For som romanens absurd overdrevne nationalist udtaler:

»Aldrig i livet om han ville tillade sådan en pjaltet halvabe at bringe den finske civilisations gode navn og rygte i miskredit. Det raffinerede nordiske design, Europas mest avancerede sociale velfærdssystem, den højt udviklede teknologi inden for telekommunikation – alt det kunne ikke have noget som helst tilfælles med folk, der havde lidt nederlag til historien og nu levede forviste til deres reservater, hvor de ikke bestilte andet end at drikke sig fulde med fjerprydning på hovedet for at glæde turisterne«.

Det er ikke til at sige, om alt dette skal fremstå som en kritik af fremskridtet eller som en komisk gengivelse af modernitetens mest modbydelige kræfter. Og sådan sætter bogen sig konsekvent mellem to stole: Er det komik og satire, eller er det alvor og samfundskritik? Det er selvfølgelig begge dele, men jeg er ikke sikker på, at det kommer romanen til gode. Flere steder støder man på noget, som minder om politisk prædiken, men heller ikke her ligger der nogen dyb historisk analyse til grund for de moralske udsagn.

Langt ad vejen er Maranis påfund finurlige og interessante, men det er ikke rigtig vellykket som fortællekunst. Til sidst udvikler det hele sig til plat underholdning.