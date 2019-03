Ny samling af afdød dansk forfatters dramatik fylder godt 1.000 sider: »Man skal ikke føle sig forpligtet til at begynde på side 1 og så fortsætte til sidste side«

Forlaget Arena har netop udsendt antologien ’Morti Vizki - Dit hjerte. Samlet dramatik 1985-2004’, der indeholder flere uudgivne værker. Medredaktør Fine Gråbøl fortæller her om udgivelsen og Vizkis betydning for dansk dramatik.

Hvornår fik du første gang kendskab til Morti Vizki?

»Det var Kamilla Löfström, som er medredaktør på denne antologi, der introducerede mig til forfatterskabet. Hun fremhævede det korte essay ’Baseret på virkelige hændelser’, som på en måde er en lidt atypisk indgangsvinkel til et forfatterskab, der først og fremmest er kendt for sine digte. Det er et essay, der aktivt arbejder med det autobiografiske – som titlen indikerer – og behandler den danske psykiatri på en rimelig brutal måde. Essayet er typisk ’vizkisk’, meget ømt og sårbart, men også energisk og temperamentsfuldt. Det rørte mig virkelig meget«.

Jeg gik efterfølgende i gang med at læse hans digte og prosa, og til sidst hans dramatik. Jeg lånte nogle cd’er med optagelser af hans radiospil fra DR’s gamle arkiver. Det er nogle meget vilde optagelser og en spændende genre«.

Blå bog Fine Gråbøl Født i 1992 og studerer litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Har sammen med Kamilla Löfström været redaktør på udgivelsen og skrevet efterordet. Udgør en fjerdedel af digterkollektivet BMS.

Blå bog Morti Vizki Morten Boeslund Poulsen, dansk digter og dramatiker. Født i 1963 og opvokset i Frederiksværk. Påtog sig navnet Morti Vizki, da han blev forsanger i storebroderens punkband. Flyttede som 19-årig ind hos mediepersonen og grundlægger af forfatterskolen, Poul Borum, i København, efter at have sendt digte til ham. Boede hos Borum i 3 år. Debuterede som 21-åring i 1994, med ’Digtsamling’. Nåede før sin død i 2004 at udgive 10 digtsamlinger, 4 romaner, 24 dramatiske værker og 1 børnebog. Vis mere

Hvordan skiller Morti Vizki sig ud som forfatter?

»Det er meget tydeligt at se, når det er Morti Vizki som skriver. Han har en meget karakteristisk skrivestil, hvor han ofte veksler mellem en skamløs brug af patos og dagligdagssprog. Han har en speciel måde, hvorpå han formår at fremskrive en inviterende intimitet. Hans billedsprog er tit meget baldret, og så er han utrolig sjov. Humoren er vigtig i hans tekster, og Vizki har selv karakteriseret en del af sine dramatiske stykker som komedier. Det handler for ham om at åbne folks hjerter for en større sorg«.

Hvorfor kommer denne samling nu?

»Der er udgivet flere forskellige samlinger og antologier med Morti Vizki, men de har ofte fokuseret mere på hans digtsamlinger eller prosaværker. Han nåede at skrive hele 24 dramatiske værker, hvoraf mange ikke har været udgivet før. Vi synes, det er vigtigt at udgive og dermed muliggøre værkerne som læsestof. Dramatik er først og fremmest skrevet til at blive opført på en scene, men jeg synes også, det er vigtigt at læse stykkerne, og det kan man nu«.

Radiodramatik stiller store krav til lyddesignet og teknik, men vigtigst af alt til dialogerne og monologerne, altså hvordan karaktererne får lov til at fremstå uden at have en konkret krop, men kun er lyd Fine Gråbøl

Vizki skrev en del radiodramatik. Hvad kan den som genre?

»I 90’erne var der flere forfattere og digtere, der lavede radiodramatik. Det var en ny måde at nå længere ud til et publikum på, end man ellers ville. Der findes et meget fascinerende arkiv med radiodramatik fra denne tid; ud over Morti Vizki er der værker af folk som Pia Juul og Kirsten Thorup. Genren er spændende, fordi den kræver, at scenens rum og materiale, her især karakterernes kroppe, mimik og bevægelser skal kunne fremføres med stemmer og lyd. Det stiller store krav til lyddesignet og teknik, men vigtigst af alt til dialogerne og monologerne, altså hvordan karaktererne får lov til at fremstå uden at have en konkret krop, men kun er lyd«.

»Radiodramatik kan være også meget voldsomt og intenst at høre på. Man kan ikke distancere sig fra stykket, når det er lyd. Det går ind i kroppen på en anden måde end andre former for dramatik«.

I samlingen er der inddraget flere af Morti Vizkis efterladte skrifter og tegninger. Hvad tilføjer de?

»Det har især betydet meget for, hvordan bogen er kommet til at se ud grafisk. En vigtig ting, der er kommet med i samlingen, er flere af Vizkis håndskrevne noter. Han har en meget ikonisk håndskrift, hvilket man lægger mærke til, når man læser i noterne og kigger på tegningerne. Vi har forsøgt at behandle det arkivmateriale, vi har fundet på Det Kongelige Bibliotek, med stor varsomhed og omhyggelighed«.