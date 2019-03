Jesper Jespersen kom, så – og kæmper endnu

Når man som professor går på pension, må det være rart vide, at man ikke har levet forgæves. At man ikke bare har akkumuleret viden og indsigt til sig selv – og til de få, der pligtskyldigt har stået for peer-review – men at man rent faktisk har sat sig spor. Også uden for den akademiske verden.

Jesper Jespersen: Vækstøkonomi på vildspor. Jensen & Dalgaard. 210 sider, 250 kroner



Torben Bech Dyrberg m.fl: Økonomi på tværs – festskrift til Jesper Jespersen. Frydenlund. 203 sider, 249 kroner

Sådan er det med økonomiprofessor Jesper Jespersen. Han har netop i denne måned forladt sin professorstol på RUC til fordel for den livslange lænestol, han kan sidde i som emeritus. Og selv om de fleste af hans økonomkolleger i årevis har forsøgt at reducere hans faglige meritter til ideologiske griller, er der i offentligheden opstået tvivl. For har Jesper Jespersen i virkeligheden en pointe? Er det et regulært samfundsproblem, at vi lader enstrengede teorier om markedsøkonomi og det rationelle menneske ligge til grund for de økonomiske redegørelser og prognoser, vores politikere træffer afgørende beslutninger på baggrund af?

For 10 år siden var der stort set ingen i offentligheden, der løftede et øjenbryn, når Jesper Jespersen skrev kronikker og analyser om faldgruberne ved Finansministeriets regnemodel og de toneangivende økonomers neoklassiske udgangspunkt. Men det er der i dag. Faktisk bliver det debatteret på en måde, så dagbladene laver forsider om det tørre emne, og så selv Finansministeriets departementschef må rykke ud med en besværgelse om, at der sandelig ikke findes et eneste ædrueligt alternativ til den måde, regnedrengene i hans ministerium laver ligninger på i dag.

Så sent som i sidste uge havde denne avis en ung økonomistuderende på forsiden på debatsektionen, som harcelerede over, at han og studiekammeraterne udelukkende bliver undervist i de neoklassiske teorier: »På statskundskab ville det være fuldstændig utænkeligt, hvis du kun blev undervist i konservatisme. Men sådan er det ikke på økonomi«, lød opråbet fra den studerende, Mads Falkenfleth.

Han og hans ligesindede, der i offentligheden tæller flere og flere, kan måske bedst beskrives som danske disciple af Jesper Jespersen. Selv bekender Jesper Jespersen sig til et evigt slægtskab med den engelske økonom John Maynard Keynes (1883-1946), der idéhistorisk placerer sig mellem de marxistiske og neoklassiske (markedsøkonomiske) teorier.

Jespersen mener selv, at Keynes udmærkede sig ved at forholde sig til Virkeligheden, ja, med stort V. Og her er det så underforstået, at Finansministeriet, OECD og de toneangivende danske økonomer ikke forholder sig til virkeligheden, men alene forholder sig til teoretiske »skrivebordsmanualer«, hvorfor det »næsten er givet på forhånd, at resultaterne rammer ved siden af«.

Det er domme som disse over de neoklassiske økonomer, som Jesper Jespersen har brugt de seneste 30 år på at fælde, og som han nu har samlet i en ny udgivelse. Bogen er inddelt i fire temaer – ’vækst og beskæftigelse’, ’fordeling og velfærd’, ’EU’s monetære union’ og ’bæredygtig udvikling’ – men er vel at mærke stykket sammen af tidligere publicerede Jespersen-artikler, hvoraf den ældste er 23 år gammel.