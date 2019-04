Fem hjerter til stærk krimi: Højgravide Malin og småtykke Manfred danner originalt par

Camilla Grebes krimi ’Husdyret’ var ikke min kandidat til Glasnøgleprisen 2018, Nordens fornemmeste krimipris, som jeg sidder i den danske jury for. Hun fik den – og helt o.k., den var bestemt god.

Men reelt synes jeg, at denne hendes nyeste er en tak bedre. Langt mere original og innovativ i sit elan og design end den forrige, som handlede om strømeren Malin, som krydser sit spor i en sag med streng til barndom og hjemstavn.

Boganmeldelse









Camilla Grebe: Dvale. Oversat af Charlotte Glahn. Lindhardt og Ringhof, 464 sider, 199,95 kroner.

I ’Dvale’ møder vi atter standhaftige Malin, nu højgravid og i team med den midaldrende og småtykke Manfred, som sammen med sin unge hustru er ude for en ubærlig ulykke. Samtidig følger vi ungersvenden Samuel, søn af en meget enlig og meget kristen mor, som i den grad er på skideren og på flugt. Han skylder alt for mange (narko)penge til en russisk storgangster, just på grund af morens skinhellige og nævenyttige foretagsomhed.

Hun opdager, at han er gangsterens lærling, og smider ham ud hjemmefra. Rodløs og jaget opdager han en annonce, hvor en kvinde søger efter en til at passe sin sengeliggende syg og komatøse dreng ude på en skærgårdsø fjernt fra verdens vrimmel og vederstyggelige virkelighed. Hun er en underskøn moden kvinde helt alene og gådefuldt tilbagetrukket. Kanske med en kæreste et sted, tilsyneladende offer for en tragedie. Eller hvorledes?

Og er Samuel nu endelig sluppet fra sine forfølgere måske med tråde til mystiske mord. Alt er meget både røget og speget og fortælles på skift af intrigens tre vigtigste personer: en fortabt søn, en bekymret mor og en politimand stedt i eget sorgarbejde.

Alt er meget både røget og speget og fortælles på skift af intrigens tre vigtigste personer

Disse divergerende stemmer bliver efterhånden til kor og samklang, hvilket giver historien en enerverende spændende og episk energi. Som at springe på glatte sten midt i en rivende strøm, hvor en fodfejl kan koste mere end en sok og forstuvning.

Skamløst selvoptaget

Bag den meget lange historie, hvor der både er plads til Bibelen og Hemingway, er der desuden en socialkritisk klangbund. ’Dvale’ handler latent om en syg kultur, hvor solipsistisk narcissisme er blevet en folkesygdom. Fuldstændig uden skam i livet ganske som at tage en selfie i Auschwitz. Uden at dvæle med andagt og respekt for stedets nat og tåge, tårer og trængsler. Selvoptagetheden som den senmoderne splint i øjet og slange i brystet.

Historien er lang i spyttet, men holder (mund)vand, selv om der er rigeligt med smør, jubelsang og bjældeklang til sidst.