Ian Rankin er stadig en af de mest rutinerede plotmagere. Men han skulle ikke have sendt sin strisser på pension

’Et hus af løgne’ har alle Rankins varemærker: Et skarpt blik for sociale uligheder, politisk opdateret og med en relevant diskussion om gennemsigtighed kontra kammerateri i politiet før og nu.

Ian Rankin er næppe den sidste krimiforfatter til at fortryde at have pensioneret sin hovedperson. Rankins ukuelige John Rebus er sat på græs, men selv om han har tunge lunger efter mange års intenst samliv med tobaksindustriens produkter, er Rebus ikke typen, der sætter sig ned og triller tommelfingre.

Boganmeldelse









Ian Rankin: Et hus af løgne. Oversat af Søren K. Barsøe. Forlaget Klim, 424 sider, 299,95 kr.

John Rebus har aldrig været kendt for at lytte til snusfornuftige karrierestrategier. Hvor dybt det stikker, har selv hans forfatter måttet sande. Rebus’ gamle makker Siobhan Clarke er en fin figur i egen ret, og den interne undersøger Malcolm Fox en behørigt splittet strømer, men det er altså bare ikke det samme uden John Rebus.

Rebus’ pensionisttilværelse er på det sidste blevet et semi-otium, hvor den utilpassede gamle sporhund lufter vovsen, kaster længselsfulde blikke på de andres whisky og stikker sin næse i ting, der officielt ikke vedkommer ham

Så Rebus’ pensionisttilværelse er på det sidste blevet et semi-otium, hvor den utilpassede gamle sporhund lufter vovsen, kaster længselsfulde blikke på de andres whisky og stikker sin næse i ting, der officielt ikke vedkommer ham. Selv om det bliver akavet, når en ny sag fører tilbage til en gammel, forkludret sag, hvor Rebus selv havde en nøglerolle.

’Et hus af løgne’ refererer til politiet som et symbolsk hus, hvor både skumle og pragmatiske løgne lever deres eget liv. Et hus, som især før vore dages forkromede bureaukrati blev beboet af, hvad Rebus sammenligner med en dysfunktionel familie.

Politifamilien med alle dens anspændte relationer, komplicerede hierarkier og spegede forbindelser til den underverden, man er sat i verden for at bekæmpe. Som Rebus’ symbiotiske og ikke kun hadefulde forhold til Edinburghs atter almægtige gangsterboss, Big Ger Cafferty. Som i modsætning til Rebus ikke er gået på pension.

Død mand i håndjern

Da man i bagagerummet i en bil skjult i en skov finder et 12 år gammelt lig af en mand med et sæt politihåndjern om anklerne, åbnes der for, hvad man på engelsk kalder en hel dåse fuld af orme. Den døde var som ung homoseksuel snushane involveret i en bitter strid mellem to lyssky mænd.

En pornofilmproducent og en magtfuld rigmand med bånd til underverdenen. Måske vidste Stuart Bloom noget, han ikke skulle vide? Eller handlede det om et jalousidrab eller homofobi? Den unge mands far var politimand og ikke just tolerant.

Under alle omstændigheder var politiets arbejde behæftet med fejl, så opklaringsarbejdet kommer både til at handle om forbrydelsen og politiets undladelsessynder.

Sideløbende involveres Siobhan, og igennem hende Rebus, i en aktuel sag, hvor en ung mand fra Edinburghs betonørken har tilstået et mord, han muligvis ikke har begået. Rankin afvikler rutineret de to plotspor, så Rebus, helt uofficielt naturligvis, får en nøglerolle i opklaringen.

’Et hus af løgne’ er en krimi med alle Rankins varemærker. Med et skarpt blik for sociale uligheder, politisk opdateret og med en relevant diskussion om gennemsigtighed kontra kammerateri i politiet før og nu.

Hvad bogen mangler, er at være helt så spændende som Rankins bedste. Selv om en Rebus på halv kraft er bedre end ingen Rebus, var det immervæk noget andet, da han var den figur, omkring hvilken fortællingerne suverænt udspillede sig.