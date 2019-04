Superhelte, hemmelige agenter og et homoseksuelt egernpar: Tyskerne skamlæser legendarisk trommeslagers absurde debutroman

De første fem sider går med at gennemgå det virvar af navne, der befolker de kommende sider, blandt dem det homoseksuelle egernpar, Zoyxe und Manadarius. Men så går det også løs med løjer og absurditeter i landsbyen Scharnow, halvandens times kørsel uden for Berlin.

Den fiktive lokalitet Scharnow har givet titlen til debutromanen fra Bela B. Felsenheimer, til daglig trommeslager i et af Tysklands mest kendte (punk)rockbands, Die Ärtze (Lægerne) fra Berlin. Den 56-årige musiker har med ’Scharnow’ skabt en af forårets mest overraskende litterære succeser i sit hjemland.

Så populær er bogen, at Bela B., som han normalt blot kaldes i rockkredse, ikke kunne lade være med at tage slipset af og knappe sin lilla skjorte op for under et stribet, brunt jakkesæt at blotte en t-shirt med teksten ’Der Spiegel Bestseller’ ved det bedst besøgte læserarrangement under den netop afviklede bogmesse i Leipzig.

Med andre ord er den modne debutant gået direkte ind på den mest prestigefyldte bestsellerliste hos det respekterede ugemagasin.

Jeg er – helt ærligt – fuldstændig overvældet ... Nu har jeg godt nok kun være bestsellerforfatter i tre uger, men dette kan være den sidste offentlige optræden, hvor man siger du og ikke De til mig Bela B. på bogmessen i Leipzig

»Jeg er – helt ærligt – fuldstændig overvældet ... Nu har jeg godt nok kun været bestsellerforfatter i tre uger, men dette kan være den sidste offentlige optræden, hvor man siger du og ikke De til mig«, ironiserede Bela B. i Leipzig.

Han startede efter eget udsagn med at sidde at skrive små historier på sin computer derhjemme, mens den rutinerede rocktrio, som pladedebuterede i 1982, holdt en af sine mange pauser. Pludselig havde han skrevet 100 sider med beretninger og personer fra Scharnow. Så begyndte han at binde dem sammen, og værket voksede til 460 sider med et utal af personager.

I bogen optræder alt fra superhelte over hemmelige agenter, konspirationsteoretikere og en litteraturblogger til de fire venner i De Lykkeliges Pagt, som tilbringer dagene med at drikke sig i hegnet og se gyserfilm, indtil de en dag røver landsbyens supermarked, nøgne, men forklædt med papirposer på hovedet.

Også bevægelsen Sagida, der består af forældre med store bekymringer om, at deres teenagebørn skal blive nynazister, en ironisk modsætning til det antiislamistiske Pegida.

Realiteter og magi

Forfatteren understregede på den store bogmesse i Øst, at han ikke havde intentioner om at skrive en roman om det hedengangne DDR.

»Jeg ville bare skrive om en landsby med elendigt internet, som de har her i Tyskland, hvor der er så kedeligt, at folk gør mærkelige ting, og man har det der typiske landsbysupermarked. Og så skulle den ligge i nærheden af Berlin«, sagde Bela B. i Leipzig.

Selv mener han, at han har forsynet den tyske provins med »et sammenstød mellem realiteter og magi, fuld af mennesker, der har så travlt med at søge lykken, at de slet ikke opdager den magi, som står i vejen for dem«, som han siger.

At dømme efter anmeldelser som eksempelvis Gerrit Bartels i kulturradioen Deutschlandfunk har trommeslageren skrevet en slagkraftig og morsom bog. Men populariteten har muligvis også noget med hans status som rockstjerne og kendis at gøre? Anmeldelsen konkluderer i hvert fald:

»Det hakker hist og her, og en virkelig gennemført handling er der ikke«.