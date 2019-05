Provokerende essay-samling går i clinch med MeToo: Mænd vil se, kvinder vil ses

Så er han der igen, Horace Engdahl. Den nobelt klædte svensker, der i et årti var sekretæren, som åbnede den tunge dør inde fra Det Svenske Akademi og bekendtgjorde, hvem der havde vundet årets Nobelpris i Litteratur.

Siden trådte han, hårdt presset af sine kolleger, der beskyldte han for at skabe en giftig atmosfære, tilbage og er nu menigt medlem. Men han skaber stadig røre – som da han i marts forsvarede den nu voldtægtsdømte ’kulturprofilen’ Jean-Claude Arnault i retten og med sine spidsfindige essays, der netop er udgivet i en samling med titlen ’De ubekymrede’.

De svenske medier har været hurtigt ude for at læse, hvad den überdannede litterat nu vil præsentere dem for. Og de bliver ikke skuffede. Under alter egoet Mahuro langer han for eksempel ud efter #MeToo-bevægelsen på velformuleret manér.

Som SVT’s anmelder Per Andersson opsummerer det: »Overbevisningerne, som bærer denne bog, er: 1. Mænd og kvinder er to fundamentalt forskellige arter, som drives af forskellige behov; mænd vil se, kvinder vil ses; mænd vil dominere, kvinder vil eftertragtes/bekræftes/erobres. 2. Andre opfattelser end ovenstående er forløjede, fordrejede, nedbrydende. 3. Kvinder anvender med stor list deres tiltrækningskraft for at få magt over mændene og hele spillet. Ja, det er cirka det. Intet af det er helt nyt og unikt. I de korte tekster lægges disse gennemtyggede ’mandede’ pointer alligevel frem, som var de sjældne ædelsten, som eksotiske lækkerier fra hr. akademimedlemmets hjernes uudgrundelige mørke«.

I Expressen overvejer kritiker Helena Granström, om hun lader sig provokere allermest af, at forfatteren så tydeligt ønsker at provokere?

»Engdahls nogle gange morsomme, undtagelsesvis virkelig subtile og gennemgående elegant formulerede udsagn – fremføres de, fordi forfatteren antager, at læseren skal kunne tåle dem, eller fordi han opfatter deres indhold som ægte betydningsfuldt?«.

Anmelderen har ikke noget svar. Men stiller i stedet selv et spørgsmål: Beriges mine tanker af læsningen? Og hendes svar er: Ja.