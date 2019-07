Trods halvanden million underskrifter: 'Game of Thrones'-forfatter nægter at lade sig påvirke af sure fans

Selv om mange fans var utilfredse med slutningen på tv-serien ’Game of Thrones’, vil George R.R. Martin ikke ændre i de bøger, der mangler at blive udgivet.

På mobil-, computer- og tv-skærme sluttede kampen om tronen endegyldigt i maj, da sidste afsnit af ’Game of Thrones’ efter mange spekulationer om slutningen endelig blev sendt. Men det blev en afslutning, som langtfra alle fans syntes var seriens mytiske status værdig. Over halvanden million mennesker meldte sig under fanerne i en online underskriftsindsamling, der krævede de sidste afsnit skrevet om.

Som skuffet seer kunne man muligvis sidde tilbage med et spinkelt håb om, at seriens alfader George R.R. Martin tog bønnerne til sig og justerede på slutningen i sine to sidste bøger om universet i Westeros, som han stadig mangler at færdiggøre.

Men ak. Lige så kynisk som Martin er kendt for at myrde personager i plottets tjeneste, lige så uvillig er han til at lade sig påvirke af tilhængernes brokkerier.

»Det er fristende at ændre (plottet, red.), men det ville være forkert. Jeg ønsker at skrive den bog, jeg hele tiden har planlagt, og når den kommer ud, må de synes om den, eller de må lade være«, siger den 70-årige forfatter i et interview med amerikanske Entertainment Weekly.

Internettet spolerer plottet

I interviewet kommer Martin ind på, hvordan internettets fremkomst har givet læsere og seere en mulighed for at dele plot-teorier, som de ikke havde, da første bog i ’En sang om is og ild’-serien udkom i 1996.

Før i tiden ville afsløringen af Jon Snows forældreskab have været en uventet drejning for de fleste, men i internettets tid bliver sådanne tvists ifølge Martin hurtig kendt af alle. Derfor handler det om ikke at lade sig friste til at ændre plottet, blot fordi nogen regner det ud.

»Hvis du pludselig skifter retning, fordi nogen regner det (plottet, red.) ud eller ikke kan lide det, så ødelægger det hele strukturen«, siger George R.R. Martin.

Presset af tv-serien

Tid har der ellers været nok af for George R. R. Martin til at lave ændringer i historien. Den seneste bog, ’En dans med drager’, udkom i 2011, få måneder efter ’Game of Thrones’ tv-serien havde sin premiere på HBO.

Få havde dengang forventet, at den middelalderinspirerede fantasyserie ville nå de succesfulde højder, den endte med at nå. Men da sæson efter sæson af tv-serien fik premiere, uden at Martin fik færdigskrevet bog nummer seks, ’Winds of Winter’, begyndte forfatteren at mærke et enormt pres for at få romanen udgivet.

»Jeg har følt et enormt pres i årevis nu. Det var værst, da jeg desperat forsøgte at være foran tv-serien. Jeg ønsker ikke bare at færdiggøre bogen, jeg vil gøre den så god, som jeg kan. Nu er der ikke længere et ræs. Serien er slut. Jeg skriver bogen. Den er færdig, når den er færdig«, siger han til Entertainment Weekly.

’Winds of Winter’ har endnu ikke fået en udgivelsesdato, men de seneste rygter lyder, at den udkommer midt på året næste år. Derefter mangler George R.R. Martin at færdiggøre ’A Dream of Spring’.