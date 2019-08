Snigpremiere: Læs eksklusivt uddrag af Rachel Cusks kommende bog

FOR ABONNENTER

En astrolog sendte mig en e-mail for at fortælle at hun havde vigtige nyheder til mig om begivenheder i min umiddelbare fremtid. Hun kunne se noget jeg ikke kunne se: Hun var kommet i besiddelse af mine personoplysninger, og det havde givet hende mulighed for at studere planeterne og få information fra dem. Hun mente jeg skulle vide at der snart ville ske en vigtig transit på min himmel. Denne oplysning syntes hun var virkelig spændende, når hun tænkte på de forandringer det kunne medføre. Mod et mindre honorar ville hun delagtiggøre mig i sin viden og gøre mig i stand til at bruge den til min fordel.