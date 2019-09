Man læser med en klump i halsen: ’Børnenes jord’ er et lille chok af en tegneserie

I en postapokalyptisk nærfremtidsdystopi, hvor både samfund og sprog er degenereret, forsøger to unge brødre at overleve og finde sandheden om sig selv. ’Børnenes jord’ af den italienske tegneserieskaber Gipi er rå og brutal og fuld af ømhed.

Kragerne skriger og guldsmedene summer i luften over den øde sump. Der er højt til himlen, men under tunge skyer virker det åbne landskab klaustrofobisk. Selv om de to brødre, Lino og Santo, er alene derude på jagt efter smådyr (de finder og dræber en hund), fornemmer man, at noget andet er faretruende tæt på. Og ser man efter, opdager man både pigtråd, nedbrudte hegn og noget, der ligner en fortabt vaskemaskine i vandkanten.