Fem hjerter: Forfatter gør stærkt krimicomeback med grin og store chok

Forlagsmanden Peter kommer fra et forretningsophold i Frankfurt hjem til villaen i Vanløse for at finde sin hustru, antropologen Ellinor, som et liggende lig. Akademikerægteparret er begge i 60’erne, velbjærget mellemlag med to store børn, men uden hidsig lidenskab længere i soveværelset. Tværtimod har de en pragmatisk levevis og en vis latent overenskomst om ikke at kræve alibi for gøren og laden, når man færdes hver for sig.