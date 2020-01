Et langt livs tragedier ender som banaliteter i bogform

FOR ABONNENTER

Dagen før havde far og søn været i cirkus. En så sikker fuldtræffer, at de bestemte sig for at fortsætte med en tur i zoologisk have dagen efter. Da faren, Eric Clapton, var på vej ud fra sit hotel i New York for at gå de få gader hen til den ejendom, hvor den fireårige søn, Conor, boede, ringede moren, italienske Lory del Santo til ham. Med den sønderknusende besked, at drengen var død efter at være faldet ud af vinduet på 53. etage. Befippet svarede Eric Clapton med et spørgsmål