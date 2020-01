Bradley Cooper skriver et nedladende brev til DeNiro: Absurd tegneserie er en veltegnet blanding af ekstremsport, gambling og Hollywood-glamour

Blå bog

Connor Willumsen

Canadisk tegneserietegner født i 1986 i Calgary, Alberta. ​

Uddannet fra The Alberta College of Art og School of Visual Arts i New York .​

Har tidligere tegnet historier for både Marvel og DC Selvudgivet en række zines og små tegneserier .​

Hans anmelderroste trilogi ’Treasure Island 1-3’ udkom på engelske Breakdown Press fra 2012-2016 Hans seneste bog ’Anti-Gone’ var i 2018 nomineret til Pingprisen i kategorien for Bedste internationale tegneserie.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​