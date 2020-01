Anmelder: Egentlig er jeg lidt træt af bøger om unge, forvirrede mennesker. Men den her roman er anderledes

FOR ABONNENTER

Jeg oplever for tiden en vis metaltræthed, når det kommer til bøger om forvirrede unge mennesker, der forsøger at finde fodfæste i livet. Engang hørte den slags bøger ellers til mine favoritter. Nu er jeg blevet ældre end de fleste af de utilpassede, drømmende og rebelske hovedpersoner, men kun en smule, og det gør faktisk sagen værre. I stedet for at betragte dem gennem en rummelig modenheds rosafarvede nostalgibriller står jeg kun cirka tre skridt længere fremme og stirrer tilbage på dem som en knotten storesøster. ​​​​​​​​​​​