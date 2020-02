Hvordan kunne det komme dertil?: Facebook og Google delte rovet, mens danske politikere havde travlt med at slagte DR

FOR ABONNENTER

Det må for eftertiden komme til at stå som et af 2010’ernes største politiske svigt. Hvordan kunne danske politikere ignorere Google, Facebook og Amazon, da de i 2018 indgik et medieforlig, der skulle række sin lyskegle ind i fremtidens uforudsigelige digitale topografi? Allerede i dag skriger det til himlen om en mediepolitisk falliterklæring af dimensioner.